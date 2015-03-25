Otizmli Çocuklar için 'Fazla Mesai!'

Moliere’in “Hastalık Hastası” adlı oyununu sahneleyecek grup farklı mesleklere sahip oyunculardan oluşuyor. Oyunun başrol oyuncularından ve Türkiye’nin önemli sağlık portallarındanbiri olan Doktoramcam.com’unkurucusu olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Anıl Yeşildal, “Fazla Mesai Tiyatro Grubu olarak hazırladığımız bu keyifli oyunu, Tohum Otizm Vakfı yararına bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürmek istedik, böylece 3. kez sahneleyeceğimiz bu oyuna Doktoramcam.com olarak sponsor olduk. Otizmli çocuklar adına tüm hassas kalpleri ‘fazla mesai’ ye bekliyoruz” dedi.



@Doktoramcam Otizmli Çocuklar İçin Sahnede

Yer :Mecidiyeköy Tiyatro Karnaval Gazanfer Özcan Sahnesi

Zaman : 29.03.2015 Pazar, Saat: 17:30

Yazan : Moliere

Yöneten :Can Törtop

Oyuncular : Akide Derse, Anıl Yeşildal, Arzu Yılmaz, Deniz Sezer, Kemal Okan, MertSayar, Özgür Deniz Altınkaya



*Biletler(30 TL) Mybiletveya gişeden temin edilebilir, etkinliğin tüm geliri

“Tohum Otizm Vakfına” bağışlanacaktır.