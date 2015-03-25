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    HaberlerEtkinlikOtizmli Çocuklar için 'Fazla Mesai!'
    25.03.2015 - 10:50 |

    Otizmli Çocuklar için 'Fazla Mesai!'

    Doktor, avukat, veteriner ve daha birçok farklı meslek grubundan kişilerin işlerinden, ya da öğrencilerin okullarından arta kalan zamanlarında fazla mesai yaparak tiyatro kursuna katılmalarıyla ortaya çıkan Fazla Mesai Tiyatro Grubu, Otizmli Çocuklar için sahne alıyor.

    Otizmli Çocuklar için 'Fazla Mesai!'

    Moliere’in “Hastalık Hastası” adlı oyununu sahneleyecek grup farklı mesleklere sahip oyunculardan oluşuyor. Oyunun başrol oyuncularından ve Türkiye’nin önemli sağlık portallarındanbiri olan Doktoramcam.com’unkurucusu olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Anıl Yeşildal, “Fazla Mesai Tiyatro Grubu olarak hazırladığımız bu keyifli oyunu, Tohum Otizm Vakfı yararına bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürmek istedik, böylece 3. kez sahneleyeceğimiz bu oyuna Doktoramcam.com olarak sponsor olduk. Otizmli çocuklar adına tüm hassas kalpleri ‘fazla mesai’ ye bekliyoruz” dedi.

    @Doktoramcam Otizmli Çocuklar İçin Sahnede
    Yer :Mecidiyeköy Tiyatro Karnaval Gazanfer Özcan Sahnesi
    Zaman : 29.03.2015 Pazar, Saat: 17:30
    Yazan : Moliere
    Yöneten :Can Törtop
    Oyuncular : Akide Derse, Anıl Yeşildal, Arzu Yılmaz, Deniz Sezer, Kemal Okan, MertSayar, Özgür Deniz Altınkaya

    *Biletler(30 TL) Mybiletveya gişeden temin edilebilir, etkinliğin tüm geliri
    “Tohum Otizm Vakfına” bağışlanacaktır.

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