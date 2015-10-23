Oturduğun yerden bağımlılık eğitimi

Bağımlılıkla mücadelesini her geçen gün yeni projelerle güçlendiren Yeşilay, teknoloji çağında eğitimlerini masa başına taşıyor. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında verilen eğitimler internet ortamında,uzaktan interaktif eğitim sistemiyle Türkiye’nin dört bir yanından herkese ulaştırılacak.

Toplumun tüm katmanlarını bağımlılıkla mücadele konusunda mobilize eden Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programını (TBM) geliştiren Yeşilay, Bilim Kurulu tarafından hazırlanan eğitim içeriklerini uzaktan eğitim sistemi ve sanal sınıflarla ulaşılabilir hale getirdi. İstanbul Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen ve 13 ayrı eğitim paketini kapsayan Uzaktan Eğitim Sistemi ve uzmanların yer aldığı Sanal Sınıf Eğitimleri ile artık Türkiye’nin dört bir yanından herkes bağımlılıkla mücadele ve bilgi edinme eğitimlerine online olarak katılabilecek.

Tüm eğitim içerikleri uzman bir kadro tarafından hazırlandı

Eğitim programında kullanılan tüm içerikler Yeşilay Bilim Kurulunun da içinde bulunduğu profesyonel bir kadro tarafından hazırlandı. Her yaş seviyesine uygun bilimsel, kanıta dayalı ve modüler olarak hazırlanan eğitimlerle Yeşilay, yeni nesil eğitim araçlarını kullanarak çocuklara ve gençlere ulaşmayı hedefliyor. Uzaktan eğitim sisteminin yanı sıra online olarak yapılan sanal eğitimlerle de bağımlılıkla mücadelede çığır açan bir yenilik hayata geçiriliyor.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, TBM kapsamında yüz yüze eğitimin yanı sıra hayata geçirdikleri uzaktan eğitim vesanal sınıflarlailgili şunları söyledi;“tbm.org.tr web portalimizde uzaktan eğitimle öğrencilerin yaş grubuna göre eğitimleritanımlayıp, sistemde kaldıkları sürece aldıkları eğitimler hakkında raporlamalar yapabiliyoruz.

Portala giriş yapan bir ilkokul öğrencisinin yaş grubunu seçmesi durumunda web portalda gösterilecek tüm içeriklerin ilkokul seviyesine uygun olacak şekilde gösterilmesini sağlıyoruz. Ayrıca portal üzerinden TBM ile ilgili afiş, kitapçık, broşür, sunum gibi tüm materyaller dijital olarak dapaylaşılıyor.”

Eğitim sırasında dosya paylaşımı ve sohbet yapılabilecek

TBM’nin önemli bir ayağını oluşturan sanal sınıflar da yoğun ilgi görüyor. Alanında uzman isimlerin sunum eşliğinde online seminer/eğitim verdiği sanal sınıflarda katılımcılara kullanıcı adı ve şifre veriliyor. Kişi, bu hesabıyla mevcut ve yapılacak tüm sanal eğitimlere katılabiliyor.

Sanal eğitimlerde ses, görüntü ve dosya paylaşımının yanı sıra eğitim sırasında soru cevap yazma kolaylığı ile sohbet özelliğinin de olduğunu belirten Başkan Öztürk, ekstra bir yazılım ihtiyacı olmadan online ders ve eğitim etkinliklerine kişilerininteraktif olarak katılabildiğini belirtti. Öztürk, tbm.org.tr web sitesinde bulunan formu dolduran herkesin eğitimlerden ücretsiz olarak yararlanabileceğini belirtti ve ekledi, “Sanal sınıf sistemi üzerinden verilen eğitimleri tbm.org.tr sitesinde bulunan tamamlanmış eğitimler bölümünden de yeniden izleyebilmek mümkün.”