11.02.2009 - 00:03 |
Öykü Günü 14 Şubat’ta
PEN Türkiye Merkezi ve Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenen geleneksel Dünya Öykü Günü etkinliği bu yıl da 14 Şubat’ta, 15.00-17.00 saatleri arasında Fransız Kültür Merkezi’nde yapılacak
PEN Çeviri ve Dil Hakları Komitesi Dünya Öykü Günü Çalışma Grubu’nun organizasyonunu gerçekleştirdiği programın bu yılki teması ise “Öykülerimiz Kardeştir.” Dünya Öykü Günü’nün bildirisini ise bu yıl Osman Şahin kaleme aldı. Program Uluslararası PEN Merkezi Genel Sekreteri yazar Eugene Schoulgin ve yazar Yasemin Yazıcı’nın açılış konuşmalarıyla başlayacak.