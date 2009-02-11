Öykü Günü 14 Şubat’ta

PEN Çeviri ve Dil Hakları Komitesi Dünya Öykü Günü Çalışma Grubu’nun organizasyonunu gerçekleştirdiği programın bu yılki teması ise “Öykülerimiz Kardeştir.” Dünya Öykü Günü’nün bildirisini ise bu yıl Osman Şahin kaleme aldı. Program Uluslararası PEN Merkezi Genel Sekreteri yazar Eugene Schoulgin ve yazar Yasemin Yazıcı’nın açılış konuşmalarıyla başlayacak.