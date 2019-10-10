Bazen sabahları uyanmak bir yana yataktan çıkıp işe gitmek çok zor olabiliyor. O yüzden ertelenen alarm, yataktan fırlayarak hazırlanılan bir sabah.

Peki ya kahvaltı?

Yapılan araştırmalar, kahvaltı yapan kişilerin; kahvaltısız güne başlayanlara göre kan şekerinin daha dengede olduğu ve gün içerisinde ki öğünlerini daha kontrollü yaptığını belirtiyor.

Siz de eğer sabahları kahvaltıya vaktim kalmıyor diyorsanız bunun için pratik önerilerimiz var.

1. Hayat Kurtaran Yulaf Karışımı

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 tam ceviz

1 yemek kaşığı kuru üzüm

1 çay kaşığı tarçın

1 bardak süt

Süt ile de protein, ceviz ile de yağ, yulaf ile karbonhidrat ihtiyacınızı sağlarken içerdiği lif tokluk hissi sağlayacaktır. Tarçın ise kan şekerinizi dengede tutacaktır.

2. Vazgeçilmez Simit+ Çay İkilisi

Bazen en pratik öğün bir simit yanına da çay olabiliyor. Eğer simiti kontrollü ve dengede tüketirseniz, sizin için harika bir öğün olabilir.

½ simit

1 dilim(30 gr) beyaz peynir

Bol yeşillik+domates+ salatalık

Simitin 1 tanesi 300-350 kalori olup; 4 dilim ekmek + 2 yemek kaşığı yağa eşittir. Dolasıyla; yarım simit ile 2 dilim ekmek+ 4-5 adet zeytin hakkınızı kullanmış oluyorsunuz.

3. Poğaca yerine Tost

Poğaca yağ içeriği en yüksek olan pastane ürünlerinden birisidir. Üstelik beyaz un olması hızlı acıkmanıza neden olarak kan şekerinizi oldukça hızlı etkileyebilir. Dolayısıyla güne tost ve sütlü kahve ikilisi ile başlamak çok daha doğru olacaktır. Sadece dikkat etmeniz gereken ekmeğiniz tam buğday veya çavdar olarak bir dilimin yaklaşık 25 gram olması ve mümkünse beyaz peynirden yapılan bir tost tercih etmeniz. Yanına da şekersiz içeceğiniz sütlü kahve bir kahvaltı seçeneği olabilir.

4. Akşamdan Hazırlayacağınız Sandviç

Sabah vakit bulamıyorsanız akşamdan bir sandviç yapıp sabah çantanıza atabilirsiniz.

70 gramlık tam buğday/çavdar sandviç ekmeği

1 dilim (30 gr) beyaz peynir

1 tatlı kaşığı zeytin ezmesi

Marul+nane+ domates

Yukarda belirtilen sandviç ekmeği yaklaşık 3 dilim ekmeğe eşittir. Dolayısıyla gün içerisi de ki ekmek porsiyonlarınıza dikkat etmelisiniz.

5. Klasik Türk Kahvaltısı

Biliyoruz ki; yumurta örnek proteindir ve mutlaka gün içerisin 1 tane tüketmeliyiz. Eğer ki vaktiniz varsa, yumurta ile yapacağınız kahvaltı sizi oldukça tok tutacaktır.

1 adet yumurta

1 dilim(30 gr) beyaz peynir

4-5 adet zeytin

Bol yeşillik+ domates+salatalık

2 dilim tam buğday/çavdar ekmeği

Not: Kahvaltıdaki porsiyonlar; bireyin yaş, cinsiyet, kilo ve alaması gereken enerjiye göre değişiklik gösterebilir.

Dyt. Öykü Yıldırım