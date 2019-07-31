Gün geçtikçe mutfağımız da değişik tatlara öncülük eden avakoda birçok vitamin ve minerali barındırmaktadır. İster yağını ister meyvesini tüketebileceğiniz bu besin doymamış yağ olduğundan sağlığımız için oldukça faydalıdır.

Gelin hepberaber faydalarını inceleyelim.

1. Kalp sağlığını korur ve kolestrol üzerine etkilidir... Düzenli tüketilen avakoda, HDL kolestrolü yani iyi kolesterolü yükseltebilirken; LDL kötü kolesterolü düşürürebilir ve kalp krizi riskini azaltabilmektedir.

Yapılan bir çalışmaya göre MUFA dan zengin diyetin LDL düzeyini ve Kardiyovasküler Hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olduğu belirtilmiştir.

2. Lutein kaynağı... Lutein tüketimi yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkan göz hastalıkları riskini azaltmaktadır. Vucudumuzda lutein üretimi olmadığı için dışarıdan besinlerle desteklemeliyiz. Avakado buaçıdan avantajlı bir besindir.

3. B 12 den zengin... Avakoda içeriğinde ki yağ ile cilt yanıkları ve yaraları üzerine etkili bir besindir.

4. Antioksadan ve E vitamini kaynağıdır... Yapılan bir çalışmada kanserli ve kanser öncesi hücrelerin büyümesini engellemeye destek olmuştur.

5. Kan şekerinde etkili... Emiliminin yavaş olmasından kan şekeri seviyesini dengelemede ve diyabet oranlarını azaltmada etkilidir.

Peki nasıl tüketilmeli?

Öncelikle, avakadonun yağ içeriğinin yüksek olduğunu belirtmeliyiz. Gün içerisin de almanız gereken porsiyonda yemenizde fayda var.

Salatalarınıza yarım/çeyrek avakodo ekleyerek veya kurabiye, kek gibi tariflerinize yağ yerine tercih ederek beslenmenize avakoda ekleyebilirsiniz.

Dyt. Öykü Yıldırım