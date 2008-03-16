Oyuncak tasarımı için yarışma

Yarışmaya katılacak her tasarım ekibinde 4- 8 yaş arasında bir çocuk katılımcının bulunması ise şart. Cengiz Bektaş, İrfan Ertel, Sabiha Tansuğ ve Sunay Akın’ın yanı sıra 3 çocuğun da yer aldığı seçici kurul sonuçları 23 Nisan’da açıklayacak. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 16 Nisan. www.leonardini.com.tr

