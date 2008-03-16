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    HaberlerEtkinlikOyuncak tasarımı için yarışma
    16.03.2008 - 00:00 |

    Oyuncak tasarımı için yarışma

    Oyunun önemini ön plana çıkarmak amacıyla 2005’den beri faaliyette bulunan Leonardini, geleneksel oyuncakları yeniden yorumlayarak üretimini sağlamak ve yurtdışına ihraç etmek amacıyla genç tasarımcılara açık ahşap oyuncak tasarımı yarışması düzenliyor.

     Yarışmaya katılacak her tasarım ekibinde 4- 8 yaş arasında bir çocuk katılımcının bulunması ise şart. Cengiz Bektaş, İrfan Ertel, Sabiha Tansuğ ve Sunay Akın’ın yanı sıra 3 çocuğun da yer aldığı seçici kurul sonuçları 23 Nisan’da açıklayacak. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 16 Nisan. www.leonardini.com.tr

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