Ozan Çolakoğlu ile yeni yıla merhaba partisi

’Her şey mümkün sadece hayal et’’ sloganı ile yola çıkan sirk temalı kulüp, yılbaşı gecenizi unutulmaz kılmaya hazır.

Ozan Çolakoğlu'nun etkileyici performansı ile CircusClub göz alıcı showları, heyecan verici performansları ile sirk deneyimini mekan içindeki özel etkinliklerle sizlere sunacak. Bu büyülü gecenin en renkli bölümü ise Türkiye’nin en iyi aranjörlerinden Ozan Çolakoğlu’nun performansı olacak. Bugüne dek Tarkan, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Gülşen, Sertab Erener, Yalın, Göksel gibi pek çok sanatçıyla hem kendi albümünde çalışan, hem de albümlerine imza atan Ozan Çolakoğlu,Permolitsponsorluğunda yılbaşı gecesi en sevilen şarkılarını CircusClub’da sizlerle buluşturacak!

CircusClub’da garip, acayip, şaşkınlık verici bir dizi eğlence sizleri bekliyor olacak. Cüceler, akrobatik gösteriler, sıra dışı palyaçolar, yılan kadın ve Show kızlarının dans performanslarıyla büyüleneceksiniz. CircusClub’a göz kamaştırıcı ışık oyunları ile aydınlatılmış bir anahtar deliğinden geçerek adım atıyorsunuz. Boyut kavramı, mekandaki dev mantarlar ve şekerlerle yeni bir anlam kazanıyor. Sirkin vazgeçilmezi " circuselephant ‘’ bütün ihtişamı ve top üzerindeki denge duruşuyla kapıda sizleri karşılıyor.

VIP müşterilerine hizmet verecek boğaz manzarasına hakim ikinci katı, sirk hayatinin gizemli ve gösterişli atmosferini yansıtıyor. Duvarlarda kullanılan perdeler, renkli duvar kağıtları, zemin ve tavanda kullanılan malzemelerle üç boyutlu bir hava yaratıldı. Mekanı bölen zincirler ayrı bir hareketlilik katarak, ayna ve gizli ışık oyunları Circus Club’ın adrenalin dolu ve dinamik atmosferini hayata geçiriyor.

Top havuzu, küre salıncaklar ve şaşırtmalı aynalarla kaplı labirentiyle yetişkinler için alışılmışın dışında bir eğlence merkezi hazırlandı. Performansların sergileneceği sahneler müşterilerin kullanım alanlarına entegre edilerek daha interaktif ve hareketli bir ambiyans yaratıldı. İplere asili performans sanatçıları gece boyunca yürek hoplatan gösterileriyle geceye adrenalin katacak.

Benzeri olmayan bir gece yaşamak için CircusClub’daPermolit sponsorluğunda Ozan Çolakoğlu ile yılbaşı partisine davetlisiniz.

Adres:

Muallim Naci Cd. No: 65

Ortaköy, Istanbul, Turkey