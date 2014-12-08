08.12.2014 - 16:06 |
Ozan Çolakoğlu Trump Cadde’de
DJ Ozan Çolakoğlu, 13 Aralık Cumartesi akşamı muhteşem performansıyla Trump Cadde’yi sallayacak. Etkinlik herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.
Besteci, aranjör ve müzik yapımcısı DJ Ozan Çolakoğlu, Trump Alışveriş Merkezi’nin terasındaki Trump Cadde’de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 13 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleşecek etkinlikle DJ Ozan Çolakoğlu, çalacağı şarkılarla Trump Cadde ziyaretçilerini coşturacak. Saat 19.30’da start alacak performans herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.