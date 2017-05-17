Özel çocukların uçurtmaları havalandı

10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Avrasya Özel Çocuklar Derneği, Beşiktaş Aykut Barka Parkı’nda Uçurtma Günü düzenledi. Down sendromlu ve otizmli özel çocukların kendi elleri ile yaptıkları ve üzerine dileklerini yazdıkları uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi.

Ekonomik yetersizliği sebebi ile eğitim alamayan özel gereksinimli bireylere ritim, işaret dili, yaşam boyu hayat koçluğu tarzı eğitimler veren Avrasya Özel Çocuklar Derneği ve dernek gönüllüleri Ferda Ulusoy, Ebru Yener ve Yağız İzgül’ün katılımıyla gerçekleşen etkinlikle özel çocukların sosyal hayata uyumu amaçlandı.

"Uçmak istiyorum", "Beni fark et, beni anla" gibi dileklerini yazdıkları uçurtmaları büyük bir coşku ve neşe ile uçuran çocukların uçurtmaları İstanbul semalarını renklendirdi.

