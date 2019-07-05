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05.07.2019 - 16:58

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta geri giden Merkür Güneş’le birleşirken yeni haberler, fikirler ve belki de sezgilerimizin yol gösterebileceği değişikliklerle karşılaşabiliriz.

Bu hafta geri giden Merkür Güneş’le birleşirken yeni haberler, fikirler ve belki de sezgilerimizin yol gösterebileceği değişikliklerle karşılaşabiliriz. 23’ü ile birlikte, Aslan burcu başlarken kişisel gücümüzü daha fazla gösterebileceğimiz, kendimize güvenebileceğimiz bir atmosfer gelişiyor. Ancak ilişkilerimizde biraz daha dengeli olmaya bakalım. 25’i son derece verimli bir gün olabilir. Mesleki konularda ve iletişimde kendimizi daha güçlü şekilde ortaya koyabiliriz. Sanatsal işler ya da güzellik, hoşluk ve aynı zamanda kazanç sağlayabilecek olanaklar karşımıza çıkabilir. Bu hafta beklenmedik durumlar da yönümüzü etkileyebilir.

Ay takvimi

Hangi gün nelere önem verelim ?

21 Temmuz Pazar

Bugün bizi hayallere götüren çok şey var. Yaratıcı da olabiliriz.

22 Temmuz Pazartesi

Günün ilk yarısında dışsal etkilere çok daha açığız. Öğle sonrasında kendimize güvenimiz artacak.

23Temmuz Salı

Düşüncelerimizi yayma konusunda oldukça hızlı ve savaşçı da olabiliriz.

24 Temmuz Çarşamba

Aşırı duyarlılıkların farkında olmalıyız. Acele etmek istiyoruz ancak dengede kalmaya bakalım.

25 Temmuz Perşembe

Bugün özellikle iş hayatında ve içerisinde paranın olduğu konularda ani değişiklikler gündeme gelebilir.

26 Temmuz Cuma

Başarıya odaklıyız. Göstereceğimiz kararlılık sayesinde çok şey yapabiliriz.

27 Temmuz Cumartesi

Bugün hareket ve iletişim öne çıkmakta. Zihinsel açıdan ve sosyal alanda çok şey yapabilir, kendimizi gösterebiliriz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün sezgilerinize, iç dünyanıza zaman ayırmanız yararlı olabilir. Kararsızlıklar ya da hayaller içinde de olabilirsiniz. Olayları biraz...Devamını Oku

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Bugün yakın çevrenizle daha fazla diyalog ve görüme içinde olabilirsiniz. Ziyaretler yeni fikirler de getirebilir. Olaylara daha esnek...Devamını Oku

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Bugün yapabileceğiniz çok iş var ve bir şekilde sorumluluklar daha çok dikkat çekiyor. Ancak fedakarlık göstermeniz gereken konular içinde...Devamını Oku

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Yeni insanlar, yabancılar ya da öğretmen figürü gibi olanlardan çok şey öğrenebilirsiniz. Yabancılardan güzel fikirler alabilirsiniz. İlhama...Devamını Oku

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Bugün kendi duygularınızı ve yapıp yapamayacaklarınızı daha iyi düşünmelisiniz. Kimi zaman ortaklaşa bir konuda fedakarlık göstermek...Devamını Oku

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Bugün karşılıklı konulara, eşinizle ilgili gelişmelere dikkat edebilirsiniz. Başkalarından öğrenebileceğiniz önemli dersler de olabilir.Devamını Oku

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Bugün maddi konularda biraz daha farklı düşünmeye çalışın. Zaman alabilecek işler, hizmet ve sağlık teması vurgulanmakta.Devamını Oku

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