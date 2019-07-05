Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu hafta geri giden Merkür Güneş’le birleşirken yeni haberler, fikirler ve belki de sezgilerimizin yol gösterebileceği değişikliklerle karşılaşabiliriz.
Bu hafta geri giden Merkür Güneş’le birleşirken yeni haberler, fikirler ve belki de sezgilerimizin yol gösterebileceği değişikliklerle karşılaşabiliriz. 23’ü ile birlikte, Aslan burcu başlarken kişisel gücümüzü daha fazla gösterebileceğimiz, kendimize güvenebileceğimiz bir atmosfer gelişiyor. Ancak ilişkilerimizde biraz daha dengeli olmaya bakalım. 25’i son derece verimli bir gün olabilir. Mesleki konularda ve iletişimde kendimizi daha güçlü şekilde ortaya koyabiliriz. Sanatsal işler ya da güzellik, hoşluk ve aynı zamanda kazanç sağlayabilecek olanaklar karşımıza çıkabilir. Bu hafta beklenmedik durumlar da yönümüzü etkileyebilir.
Ay takvimi
Hangi gün nelere önem verelim ?
21 Temmuz Pazar
Bugün bizi hayallere götüren çok şey var. Yaratıcı da olabiliriz.
22 Temmuz Pazartesi
Günün ilk yarısında dışsal etkilere çok daha açığız. Öğle sonrasında kendimize güvenimiz artacak.
23Temmuz Salı
Düşüncelerimizi yayma konusunda oldukça hızlı ve savaşçı da olabiliriz.
24 Temmuz Çarşamba
Aşırı duyarlılıkların farkında olmalıyız. Acele etmek istiyoruz ancak dengede kalmaya bakalım.
25 Temmuz Perşembe
Bugün özellikle iş hayatında ve içerisinde paranın olduğu konularda ani değişiklikler gündeme gelebilir.
26 Temmuz Cuma
Başarıya odaklıyız. Göstereceğimiz kararlılık sayesinde çok şey yapabiliriz.
27 Temmuz Cumartesi
Bugün hareket ve iletişim öne çıkmakta. Zihinsel açıdan ve sosyal alanda çok şey yapabilir, kendimizi gösterebiliriz.