Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

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Bugün Bugün sezgilerinize, iç dünyanıza zaman ayırmanız yararlı olabilir. Kararsızlıklar ya da hayaller içinde de olabilirsiniz. Olayları biraz...Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yakın çevrenizle daha fazla diyalog ve görüme içinde olabilirsiniz. Ziyaretler yeni fikirler de getirebilir. Olaylara daha esnek...Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yapabileceğiniz çok iş var ve bir şekilde sorumluluklar daha çok dikkat çekiyor. Ancak fedakarlık göstermeniz gereken konular içinde...Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeni insanlar, yabancılar ya da öğretmen figürü gibi olanlardan çok şey öğrenebilirsiniz. Yabancılardan güzel fikirler alabilirsiniz. İlhama...Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendi duygularınızı ve yapıp yapamayacaklarınızı daha iyi düşünmelisiniz. Kimi zaman ortaklaşa bir konuda fedakarlık göstermek...Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün karşılıklı konulara, eşinizle ilgili gelişmelere dikkat edebilirsiniz. Başkalarından öğrenebileceğiniz önemli dersler de olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün maddi konularda biraz daha farklı düşünmeye çalışın. Zaman alabilecek işler, hizmet ve sağlık teması vurgulanmakta.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kendinizi daha özgür ve yenilikçi hissedebilirsiniz. Aşka ve sevdiklerinizle ilgili konulara vurgu var. Kendinizi sahnede daha güçlü...Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugünlerde ailevi konularla ve sizi eve çeken durumlarla ilgilenebilirsiniz. Yeni bir yerleşim konusu olabileceği gibi, evde sizi daha...Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün içinde bulunduğunuz gruplar ve arkadaşlıklar açısından daha çok şey paylaşabilirsiniz. Yaratıcı ya da sanatçı kişilerle, arkadaşlarla...Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Parasal işlerde biraz daha dikkatli düşünmelisiniz. Hayal gücünüz sınırsız olabilir. Ancak gerçekçi olmanızda da fayda var.Devamını Oku Devamını Oku