Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Haftaya ciddi ve sınırlayıcı konularla başlıyoruz.
Haftaya ciddi ve sınırlayıcı konularla başlıyoruz. Ancak Jüpiter’in düzgün harekete dönmesi ile birlikte, yeni gelişme imkanlarının da olduğunu fark edebiliriz. İletişim gezegeni Merkür de yeniden Aslan’a ilerleyerek bir süredir beklemede olan düşüncelerimizi öne çıkarmaya başlayacak. Bugünlerde planlarımızı dikkatli şekilde gözden geçirmeliyiz. 15’inde Saka burcunda gerçekleşen dolunay kişisel yaratıcılığımızı, kendimize güvenimizi ortaya koymak için güçlü bir çaba ortaya koyabileceğimizi anlatıyor. Bugünlerde şahsi açıdan gurur konusu yaptığımız, farklılığımızı ortaya koyduğumuz pek çok şey olabilir. Venüs Güneş’le dış birleşme içinde iken, bu hafta en çok ilişkilerimize ve getirdiği sonuçlara odaklanıyoruz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim ?
11 Ağustos Pazar
Bugün kendimizi biraz sınırlanmış hissedebiliriz. Geçmişten kalan konular var.
12 Ağustos Pazartesi
İşe ait konular ve ciddiyet gerektiren durumlar ön plana çıkıyor.
13 Ağustos Salı
Günün büyük bir bölümünde sabırlı olmamız gerekiyor. Aksamalar var.
14 Ağustos Çarşamba
Bugün düşüncelerimizi açıklama konusunda daha istekliyiz. Ancak esnek hareket etmek gerek.
15 Ağustos Perşembe
Dolunayın etkisi altında önemli sonuçlar ve ilişkilerimizi öne çıkaran koşullar var.
16Ağustos Cuma
Bugün konsantre olmakta zorlanabiliriz. Hayal gücüne dayalı işlere yönelebiliriz.
17 Ağustos Cumartesi
Belirli bir karar vermek oldukça zor olabilir. Bizi dağınık kılan pek çok durum söz konusu.