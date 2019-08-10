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10.08.2019 - 00:00

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Haftaya ciddi ve sınırlayıcı konularla başlıyoruz.

Haftaya ciddi ve sınırlayıcı konularla başlıyoruz. Ancak Jüpiter’in düzgün harekete dönmesi ile birlikte, yeni gelişme imkanlarının da olduğunu fark edebiliriz. İletişim gezegeni Merkür de yeniden Aslan’a ilerleyerek bir süredir beklemede olan düşüncelerimizi öne çıkarmaya başlayacak. Bugünlerde planlarımızı dikkatli şekilde gözden geçirmeliyiz. 15’inde Saka burcunda gerçekleşen dolunay kişisel yaratıcılığımızı, kendimize güvenimizi ortaya koymak için güçlü bir çaba ortaya koyabileceğimizi anlatıyor. Bugünlerde şahsi açıdan gurur konusu yaptığımız, farklılığımızı ortaya koyduğumuz pek çok şey olabilir. Venüs Güneş’le dış birleşme içinde iken, bu hafta en çok ilişkilerimize ve getirdiği sonuçlara odaklanıyoruz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim ?

11 Ağustos Pazar

Bugün kendimizi biraz sınırlanmış hissedebiliriz. Geçmişten kalan konular var.

12 Ağustos Pazartesi

İşe ait konular ve ciddiyet gerektiren durumlar ön plana çıkıyor.

13 Ağustos Salı

Günün büyük bir bölümünde sabırlı olmamız gerekiyor. Aksamalar var.

14 Ağustos Çarşamba

Bugün düşüncelerimizi açıklama konusunda daha istekliyiz. Ancak esnek hareket etmek gerek.

15 Ağustos Perşembe

Dolunayın etkisi altında önemli sonuçlar ve ilişkilerimizi öne çıkaran koşullar var.

16Ağustos Cuma

Bugün konsantre olmakta zorlanabiliriz. Hayal gücüne dayalı işlere yönelebiliriz.

17 Ağustos Cumartesi

Belirli bir karar vermek oldukça zor olabilir. Bizi dağınık kılan pek çok durum söz konusu.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha gayretli ama aynı zamanda daha kırılgan da olabilirsiniz. Evinizi, sevdiklerinize yönelik daha girişken olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün eve ait konular ve sizi duygusal açıdan meşgul eden konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Gereksiz alınganlıklara kapılmamalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Ay bugün Oğlak’ta ilerliyor. Bazı sıkıntılar olabilir. Bugün duygusal yönden sizi bağlayan konular, geçmişten kaynaklanan durumlar var. Olaylara daha tarafsız yaklaşmanız iyi olacak.Devamını Oku

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Bugün

Ay bugün para evinizde ilerlemekte. Eğer alışveriş yapıyorsanız biraz daha gerçekçi olmaya bakın. Parasal konularda, harcamalarınızda daha çok dalgalanma olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Ay bugün Oğlak burcuna ilerledi. Bugün bazı sorumluluklar gündeme gelebilir. Aslında evinizi, ailenizi ilgilendiren konularda çok şey yapabilirsiniz. Etki altındasınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sizi duygusal açıdan etkileyen konular ve hassasiyetler olabilir. Eve ait konularda daha endişeli de olabilirsiniz. Şartları aşırı zorlamamalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün karşıt burcunuzda ilerleyen Ay evlilik hayatına ve yakın arkadaşlıklara vurgu yapıyor. Beklentilerinizde daha gerçekçi olmaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Yaratıcılığınızı daha iyi ifade edebileceğiniz akıcı bir gündesiniz. Aşkta da mutlu olmak daha kolay olacak.Devamını Oku

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Bugün

Sevdiklerinizle bir arada olmak ya da eve yönelik bir konu üzerinde düşünmek söz konusu. Arkadaşlarla bir arada olmak da güzel.Devamını Oku

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Bugün

Ay Oğlak burcuna geçti. Hafta sonu olmasına karşın tamamlanması gereken işler ve sorumluluklar olabilir. Eve yönelik konular da uğraştırabilir.Devamını Oku

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Bugün

Ay Oğlak’ta ilerlerken bugün ziyaretler, hareket ve konuşmalar açısından verimli geçebilir. Hassasiyetlerinizi daha iyi anlatabilirsiniz.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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