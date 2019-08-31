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31.08.2019 - 00:00

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Olayların hızlı bir şekilde geliştiği yeni bir döneme giriyoruz.

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Olayların hızlı bir şekilde geliştiği yeni bir döneme giriyoruz. Başak burcundaki yeniay pek çok konuya hızlılık, mücadele ve odaklanma getirmekte. Bu dönemde Mars’ın enerjisi ile fiziksel risk taşıyan konularda daha özenli olmak gerekiyor. İşe ait konularda da çok etkin olabiliriz ancak 3’ü civarında tartışma çıkaran durumlara da dikkat edilmeli. 4’ünde aşkta daha gerçekçi olmaya bakalım. 6’sında düşüncelerimizi daha hevesli bir şekilde uygulamaya koyabiliriz. Yabancılarla ilgili konularda aktif çaba göstermek gerekebilir. 7’sinde uzun vadeli işlerin karşılığını daha iyi görebileceğiz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim ?

1 Eylül Pazar

İlişkilerimizde daha sakin ve dengeli düşünmek çok yararlı olacak.

2 Eylül Pazartesi

Bugün alacağımız kararlarla kendimizi çok daha güçlü şekilde gösterebiliriz. Ancak sakin olalım.

3 Eylül Salı

Daha dengeli ve diplomatik olmaya dikkat edelim. Tartışmalı durumlar yaşanabilir.

4 Eylül Çarşamba

Aşkta ve parasal konularda daha gerçekçi olmaya bakalım.

5 Eylül Perşembe

Bugün iş alanında daha yapıcı olabileceğimiz şeyler yapabiliriz.

6 Eylül Cuma

Çok aktif ve girişken olabileceğimiz bir gündeyiz. Daha büyük düşünebiliriz.

7 Eylül Cumartesi

Gerçekçi olmak ve uzun vadeli düşünmek gerekiyor.

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BAŞAK
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OĞLAK
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Bugün

Ay Başak’ta. Bugün işlerinizi plana koymalı ve kendinize zaman ayırmaya gayret etmelisiniz. Ancak bu hemen, pek kolay olmayabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün arzu ve isteklerinizde biraz daha esnek ve yumuşak olmaya gayret etmelisiniz. Aşkta ya da çocuklarla ilgili konularda zorluklar olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün evdeki konularla ilgilenmek ve ailenizle daha çok uğraşmak durumunda olabilirsiniz. Evde daha fazla zaman geçirmek gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Yakın çevrenizde daha çok hareket söz konusu. Ciddi görüşmeler ve gerçekçi planlar içindesiniz. Daha olumlu düşünmeye bakmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Ay Başak’ta. Parasal konular üzerinde daha ciddi durabilirsiniz. Birikimlerinizi yerinde kullanmaya ve planlı olmaya gayret etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ay burcunuzda ilerlemekte. Bugün duygusal açıdan meşgul eden, evinize, yakın çevrenize ait konular meşgul edebilir. Yeni adımlar atmak istiyorsunuz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi kısıtlamamalı ve izole etmemelisiniz. Geçmişten kaynaklanan yükler yüzünden zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün daha çok sorumluluk almak ve gerçekçi düşünmek gerekiyor. Beklentilerinizi de gözden geçirmek durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Oldukça hareketli ve sizi mücadeleye iten bir günde olabilirsiniz. Ailevi konular ve planlar üzerinde ciddi düşünme gereği var.Devamını Oku

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Bugün

Ay Başak’ta. Bugün düşüncelerinizde daha esnek ve paylaşımcı olmaya bakmalısınız. Olaylara bakış açınızı test eden durumlar gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün endişelerden uzak kalmaya bakın. Bağlayıcı konular, duygusal açıdan yorucu olabilecek durumlar yaşanabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün evde ve evlilik hayatında daha dikkatli ve gerçekçi olmanızda fayda var. Duygusal açıdan sizi zorlayabilecek durumlarla karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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