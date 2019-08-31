Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Olayların hızlı bir şekilde geliştiği yeni bir döneme giriyoruz. Başak burcundaki yeniay pek çok konuya hızlılık, mücadele ve odaklanma getirmekte. Bu dönemde Mars’ın enerjisi ile fiziksel risk taşıyan konularda daha özenli olmak gerekiyor. İşe ait konularda da çok etkin olabiliriz ancak 3’ü civarında tartışma çıkaran durumlara da dikkat edilmeli. 4’ünde aşkta daha gerçekçi olmaya bakalım. 6’sında düşüncelerimizi daha hevesli bir şekilde uygulamaya koyabiliriz. Yabancılarla ilgili konularda aktif çaba göstermek gerekebilir. 7’sinde uzun vadeli işlerin karşılığını daha iyi görebileceğiz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim ?