Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Olayların hızlı bir şekilde geliştiği yeni bir döneme giriyoruz.
Olayların hızlı bir şekilde geliştiği yeni bir döneme giriyoruz. Başak burcundaki yeniay pek çok konuya hızlılık, mücadele ve odaklanma getirmekte. Bu dönemde Mars’ın enerjisi ile fiziksel risk taşıyan konularda daha özenli olmak gerekiyor. İşe ait konularda da çok etkin olabiliriz ancak 3’ü civarında tartışma çıkaran durumlara da dikkat edilmeli. 4’ünde aşkta daha gerçekçi olmaya bakalım. 6’sında düşüncelerimizi daha hevesli bir şekilde uygulamaya koyabiliriz. Yabancılarla ilgili konularda aktif çaba göstermek gerekebilir. 7’sinde uzun vadeli işlerin karşılığını daha iyi görebileceğiz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim ?
1 Eylül Pazar
İlişkilerimizde daha sakin ve dengeli düşünmek çok yararlı olacak.
2 Eylül Pazartesi
Bugün alacağımız kararlarla kendimizi çok daha güçlü şekilde gösterebiliriz. Ancak sakin olalım.
3 Eylül Salı
Daha dengeli ve diplomatik olmaya dikkat edelim. Tartışmalı durumlar yaşanabilir.
4 Eylül Çarşamba
Aşkta ve parasal konularda daha gerçekçi olmaya bakalım.
5 Eylül Perşembe
Bugün iş alanında daha yapıcı olabileceğimiz şeyler yapabiliriz.
6 Eylül Cuma
Çok aktif ve girişken olabileceğimiz bir gündeyiz. Daha büyük düşünebiliriz.
7 Eylül Cumartesi
Gerçekçi olmak ve uzun vadeli düşünmek gerekiyor.