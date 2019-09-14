Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta Merkür ve Venüs Terazi burcuna ilerleyerek dikkatlerimizi ilişkilere ve bu alandaki beklentilerimize odaklıyor. Ortaklı işlerde uzlaşıya varma imkanı artmakta. Bu dönemde detaylarla ve bizi meşgul eden uğraşlarla ilgilenirken, ne kadar verimli olduğumuz üzerine düşünebiliriz. Sorumluluklar ve sınırlamalar gezegeni Satürn 18’inde düzelmekte. Bu hafta pek çok konuda ciddi düşünme ve sorumluluklara odaklanma gereği var. Biraz yavaşlamak ve derinleşmek gerekebilir. Eksikler üzerinde daha iyi durabiliriz. 20-21’inde düşüncelerimizi toparlamaya, daha tutarlı olmaya özen gösterelim.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim ?