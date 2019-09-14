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14.09.2019 - 00:00 |

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta Merkür ve Venüs Terazi burcuna ilerleyerek dikkatlerimizi ilişkilere ve bu alandaki beklentilerimize odaklıyor.

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta Merkür ve Venüs Terazi burcuna ilerleyerek dikkatlerimizi ilişkilere ve bu alandaki beklentilerimize odaklıyor. Ortaklı işlerde uzlaşıya varma imkanı artmakta. Bu dönemde detaylarla ve bizi meşgul eden uğraşlarla ilgilenirken, ne kadar verimli olduğumuz üzerine düşünebiliriz. Sorumluluklar ve sınırlamalar gezegeni Satürn 18’inde düzelmekte. Bu hafta pek çok konuda ciddi düşünme ve sorumluluklara odaklanma gereği var. Biraz yavaşlamak ve derinleşmek gerekebilir. Eksikler üzerinde daha iyi durabiliriz. 20-21’inde düşüncelerimizi toparlamaya, daha tutarlı olmaya özen gösterelim.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim ?

15 Eylül Pazar

Ortak hareket etmeye çalışalım ancak sabırsızlık yorucu olabilir.

16 Eylül Pazartesi

Özellikle sabah saatlerini daha verimli şekilde değerlendirebileceğimiz olanaklar var.

17 Eylül Salı

Günün ilk yarısında yolculuklarda sürprizler, ani değişiklikler gündeme gelebilir.

18 Eylül Çarşamba

Bugün yaratıcı alanda, özellikle sanatsal konularda ilginç fikirlere açığız.

19 Eylül Perşembe

Uzun vadeli düşünmek ve problemlere pratik çözümler bulmak zor değil.

20 Eylül Cuma

Kafaca oldukça hareketli ve meraklı olabileceğimiz bir gündeyiz.

21 Eylül Cumartesi

Abartılardan uzak kalmaya ve daha sakin düşünmeye özen gösterelim. Gerginlik var.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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