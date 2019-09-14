Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu hafta Merkür ve Venüs Terazi burcuna ilerleyerek dikkatlerimizi ilişkilere ve bu alandaki beklentilerimize odaklıyor.
Bu hafta Merkür ve Venüs Terazi burcuna ilerleyerek dikkatlerimizi ilişkilere ve bu alandaki beklentilerimize odaklıyor. Ortaklı işlerde uzlaşıya varma imkanı artmakta. Bu dönemde detaylarla ve bizi meşgul eden uğraşlarla ilgilenirken, ne kadar verimli olduğumuz üzerine düşünebiliriz. Sorumluluklar ve sınırlamalar gezegeni Satürn 18’inde düzelmekte. Bu hafta pek çok konuda ciddi düşünme ve sorumluluklara odaklanma gereği var. Biraz yavaşlamak ve derinleşmek gerekebilir. Eksikler üzerinde daha iyi durabiliriz. 20-21’inde düşüncelerimizi toparlamaya, daha tutarlı olmaya özen gösterelim.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim ?
15 Eylül Pazar
Ortak hareket etmeye çalışalım ancak sabırsızlık yorucu olabilir.
16 Eylül Pazartesi
Özellikle sabah saatlerini daha verimli şekilde değerlendirebileceğimiz olanaklar var.
17 Eylül Salı
Günün ilk yarısında yolculuklarda sürprizler, ani değişiklikler gündeme gelebilir.
18 Eylül Çarşamba
Bugün yaratıcı alanda, özellikle sanatsal konularda ilginç fikirlere açığız.
19 Eylül Perşembe
Uzun vadeli düşünmek ve problemlere pratik çözümler bulmak zor değil.
20 Eylül Cuma
Kafaca oldukça hareketli ve meraklı olabileceğimiz bir gündeyiz.
21 Eylül Cumartesi
Abartılardan uzak kalmaya ve daha sakin düşünmeye özen gösterelim. Gerginlik var.