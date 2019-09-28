Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

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Bugün Günün ilk yarısında, koşullar pek rahat olmayabilir ve sizi sağlık, düzen ve hizmet konularında yorabilir. Akşam saatlerinde daha hızlı ve ilişkilerinizi yenileyen imkanlar var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında sevdiklerinizle ilgili konularda bazı sıkıntılar gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde ise kişisel işlerinizi düzene sokabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında, ev ve ailevi konularda uğraştırıcı koşullar söz konusu. Akşam saatlerinde ise çok daha keyifli ve hareketli olabileceğiniz imkanlar var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında, kafaca çok meşgul olabilir ve yakın çevrenizle uğraşabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise eve yönelik değişiklikler, yenilikler var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında, maddi alanda ve harcamalarınızda daha akılcı olmalısınız. Akşam saatlerinde hareket, iletişim ve ziyaretler artabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında, kişisel işler ve değişiklikler içindesiniz. Akşam saatlerinde ise harcamalar ortaklı işler gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında, tedirginlikler ve bazı şanssızlıklar olabilir. Akşam saatlerinde ise Ay burcunuza ilerleyerek size yenilikler getirmekte.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında, kafanızda pek çok düşünce ve plan olabilir. Akşam saatlerinde ise evlilik ve ortaklıklara dikkat etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında, sorumluluklar, görevler dikkat çekiyor. Akşam saatlerinde daha pozitif düşünebilir, sosyal alanda canlı olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında, düşüncelerinizde daha esnek olmaya bakın. Akşam saatlerinde evlilik ve sorumluluk içeren konularda yenilikler var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında, bazı endişeler, huzursuzluklar olsa bile akşam saatlerinde yenilendiğinizi hissedeceksiniz. Farklı insanlarla bir araya gelebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku