Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Dün gerçekleşen Terazi burcundaki yeniayın ardından özellikle ilişkilerde ektiklerimizi biçtiğimiz bir döneme doğru ilerliyoruz.
Dün gerçekleşen Terazi burcundaki yeniayın ardından özellikle ilişkilerde ektiklerimizi biçtiğimiz bir döneme doğru ilerliyoruz. Bugünlerde ilişkilerde denge ve işbirliği yapma gereği var. Diplomatik olalım. Ancak 4 Ekim sonrasında koşullar bizi daha da dengesiz kılabilir. Hareketin, iletişimin, görüşmelerin sıklaştığı bir dönemdeyiz. 3’ü ile birlikte düşüncelerde yoğunlaşma ve saklı, gizli olan şeylere yönelim artıyor. Sözlerimizde keskinleşebiliriz. Kişisel gücümüzü test eden durumlarla karşılaşabiliriz. 5’i civarında uzun vadeli düşünmek gerekiyor ancak ailevi konularda koşullar oldukça yıpratıcı ve zorlayıcı da olabilir.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
29 Eylül Pazar
Bugün hoşluk yaratmak ve güzel şeylerle uğraşmak için heves duyabiliriz.
30 Eylül Pazartesi
Günün ilk yarısında ortaklı işlerde yeni bir tutum ve değişiklikler gündeme gelebilir.
1 Ekim Salı
Daha kararlı ve mücadeleci olabileceğimiz bir gündeyiz. Yaptığımız işlere odaklanabiliriz.
2 Ekim Çarşamba
Duygusal açıdan cesaret göstermemiz gereken koşullar var. Sıkışıklıklar yaşanabilir.
3 Ekim Perşembe
Işıkların uyumu şanslı olabileceğimizi anlatıyor ancak sabırsız olmamaya bakalım.
4 Ekim Cuma
Özellikle günün ilk yarısında anlaşmalar, beraberlikler ve sosyal konular açısından daha çok fırsat elde edebiliriz.
5 Ekim Cumartesi
Acil bir durum nedeni ile daha sakin ve soğukkanlı olmaya bakalım. Kısıtlamalar gündeme gelebilir.