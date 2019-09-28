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28.09.2019 - 00:00 |

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Dün gerçekleşen Terazi burcundaki yeniayın ardından özellikle ilişkilerde ektiklerimizi biçtiğimiz bir döneme doğru ilerliyoruz.

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Dün gerçekleşen Terazi burcundaki yeniayın ardından özellikle ilişkilerde ektiklerimizi biçtiğimiz bir döneme doğru ilerliyoruz. Bugünlerde ilişkilerde denge ve işbirliği yapma gereği var. Diplomatik olalım. Ancak 4 Ekim sonrasında koşullar bizi daha da dengesiz  kılabilir. Hareketin, iletişimin, görüşmelerin sıklaştığı bir dönemdeyiz. 3’ü ile birlikte düşüncelerde yoğunlaşma ve saklı, gizli olan şeylere yönelim artıyor. Sözlerimizde keskinleşebiliriz. Kişisel gücümüzü test eden durumlarla karşılaşabiliriz. 5’i civarında uzun vadeli düşünmek gerekiyor ancak ailevi konularda koşullar oldukça yıpratıcı ve zorlayıcı da olabilir.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

29 Eylül Pazar

Bugün hoşluk yaratmak ve güzel şeylerle uğraşmak için heves duyabiliriz.

30 Eylül Pazartesi

Günün ilk yarısında ortaklı işlerde yeni bir tutum ve değişiklikler gündeme gelebilir.

1 Ekim Salı

Daha kararlı ve mücadeleci olabileceğimiz bir gündeyiz. Yaptığımız işlere odaklanabiliriz.

2 Ekim Çarşamba

Duygusal açıdan cesaret göstermemiz gereken koşullar var. Sıkışıklıklar yaşanabilir.

3 Ekim Perşembe

Işıkların uyumu şanslı olabileceğimizi anlatıyor ancak sabırsız olmamaya bakalım.

4 Ekim Cuma

Özellikle günün ilk yarısında anlaşmalar, beraberlikler ve sosyal konular açısından daha çok fırsat elde edebiliriz.

5 Ekim Cumartesi

Acil bir durum nedeni ile daha sakin ve soğukkanlı olmaya bakalım. Kısıtlamalar gündeme gelebilir.

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Bugün

Günün ilk yarısında, koşullar pek rahat olmayabilir ve sizi sağlık, düzen ve hizmet konularında yorabilir. Akşam saatlerinde daha hızlı ve ilişkilerinizi yenileyen imkanlar var.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında sevdiklerinizle ilgili konularda bazı sıkıntılar gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde ise kişisel işlerinizi düzene sokabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında, ev ve ailevi konularda uğraştırıcı koşullar söz konusu. Akşam saatlerinde ise çok daha keyifli ve hareketli olabileceğiniz imkanlar var.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında, kafaca çok meşgul olabilir ve yakın çevrenizle uğraşabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise eve yönelik değişiklikler, yenilikler var.Devamını Oku

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Günün ilk yarısında, maddi alanda ve harcamalarınızda daha akılcı olmalısınız. Akşam saatlerinde hareket, iletişim ve ziyaretler artabilir.Devamını Oku

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Günün ilk yarısında, kişisel işler ve değişiklikler içindesiniz. Akşam saatlerinde ise harcamalar ortaklı işler gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Günün ilk yarısında, tedirginlikler ve bazı şanssızlıklar olabilir. Akşam saatlerinde ise Ay burcunuza ilerleyerek size yenilikler getirmekte.Devamını Oku

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Günün ilk yarısında, kafanızda pek çok düşünce ve plan olabilir. Akşam saatlerinde ise evlilik ve ortaklıklara dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

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Günün ilk yarısında, sorumluluklar, görevler dikkat çekiyor. Akşam saatlerinde daha pozitif düşünebilir, sosyal alanda canlı olabilirsiniz.Devamını Oku

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Günün ilk yarısında, bazı endişeler, huzursuzluklar olsa bile akşam saatlerinde yenilendiğinizi hissedeceksiniz. Farklı insanlarla bir araya gelebilirsiniz.Devamını Oku

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Günün ilk yarısında, eşinizle ya da karşılıklı konular içinde stresli olabilirsiniz. Akşam saatlerinde ortaklıklardan yeni destekler söz konusu olabilir.Devamını Oku

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Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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