Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta 6 ve 7’sinde bizi test eden, kısıtlayan durumlar ve çoğu zaman kontrol dışı gelişen koşullar var. Sorumluluklarımız gereği geçmişten kaynaklanan durumları çözmek gerekiyor. 8’inden itibaren Akrep burcuna ilerleyecek olan Venüs hem aşk hayatımıza, hem de parasal işlere güvensizlik, aşırıya gitme ya da huzursuzluk teması getirebilir. Bu dönemde duygusal alanda sakin kalmak pek kolay olmayabilir. Savaş gezegeni Mars artık Terazi burcunda ve bizi ilişkilerde gergin kılan durumlara açığız. Bu nedenle, soğukkanlı, daha istikrarlı olmaya çalışalım. 9’u civarında bizi duygusal açıdan bağlayan, hizmet ettiren koşullar var.

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