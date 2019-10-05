Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu hafta 6 ve 7’sinde bizi test eden, kısıtlayan durumlar ve çoğu zaman kontrol dışı gelişen koşullar var.
Bu hafta 6 ve 7’sinde bizi test eden, kısıtlayan durumlar ve çoğu zaman kontrol dışı gelişen koşullar var. Sorumluluklarımız gereği geçmişten kaynaklanan durumları çözmek gerekiyor. 8’inden itibaren Akrep burcuna ilerleyecek olan Venüs hem aşk hayatımıza, hem de parasal işlere güvensizlik, aşırıya gitme ya da huzursuzluk teması getirebilir. Bu dönemde duygusal alanda sakin kalmak pek kolay olmayabilir. Savaş gezegeni Mars artık Terazi burcunda ve bizi ilişkilerde gergin kılan durumlara açığız. Bu nedenle, soğukkanlı, daha istikrarlı olmaya çalışalım. 9’u civarında bizi duygusal açıdan bağlayan, hizmet ettiren koşullar var.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim ?
6 Ekim Pazar
Şartlar pek rahat olmayabilir. Gerçekçi düşünmek, sınırlara uymak durumundayız.
7 Ekim Pazartesi
Bugün daha mantıklı ve bize umut verebilecek koşullar, yenilikler var.
8 Ekim Salı
Yaratıcı ve eğlenceli konulara zaman ayırabileceğimiz bir gündeyiz.
9 Ekim Çarşamba
Biz duygusal alanda oyalayan, huzursuz kılan durumlarla karşılaşabiliriz.
10 Ekim Perşembe
Bugün karşılıksız davranmak ve hizmet etmek konusunda yapacak çok şey var.
11 Ekim Cuma
Daha hayalci olup, sınırlarımızı aşmak isteyebileceğimiz bir gündeyiz. Kolayca dağılabiliriz.
12 Ekim Cumartesi
Bugün aceleci olmamak ve özellikle ilişkilerde sakin düşünerek hareket etmemiz gerekecek.