Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Yarınki dolunay özellikle yüksek stres ve huzursuzluk kaynağı olabilir.
Yarınki dolunay özellikle yüksek stres ve huzursuzluk kaynağı olabilir. Pluton’la kare açı yapan dolunay mücadele, güç savaşı ve kimi zaman şiddet içeren temaları gündemimize getirmekte. Kendimizi yoğun bir baskı altında hissedebiliriz. Bu dönemde ilişkilerimize de çok daha hassas yaklaşmalıyız. Aynı zamanda koruma, hassasiyet ve güvenlikle ilgili gelişmeler var. Karşılıklı konuların, paylaşımların, başkalarından beklentilerimizin hassasiyet kazandığı günlerdeyiz. Venüs ve Mars’ın karşılıklı konumu ise aşkta ve yakın beraberliklere, parasal konulara daha tutkulu ve tüketici şekilde yaklaşabileceğimizi anlatıyor.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim ?
13 Ekim Pazar
Yaklaşan dolunay belirli huzursuzluklar ve endişeler getiriyor. İlişkilere özellikle dikkat edelim.
14 Ekim Pazartesi
Dolunayın etkisi devam ederken, ortaklı işlerde ve başkalarından beklentilerimizde daha tepkisel olabiliriz.
15 Ekim Salı
Bugün ani olaylara, beklenmedik koşullara dikkat edelim. Maddi konularda istikrar bulmak pek kolay olmayabilir.
16 Ekim Çarşamba
Ortaklaşa konular üzerinde durabiliriz. Özellikle para durumumuz hakkında daha çok düşünebiliriz.
17 Ekim Perşembe
Bugün kendimizi anlatmak ve daha çok şey paylaşmak yönünde şanslıyız. Uzaklarla ilgili konularda karşımıza gelebilir.
18 Ekim Cuma
Karşılıklı görüşmeler, eğitimler ve anlaşmalar açısından daha şanslıyız. Yabancılarla ilgili uğraşlar da gündeme gelebilir.
19 Ekim Cumartesi
Özellikle öğle sonrasında ailevi konulara, başkalarını korumaya yönelik işlere zaman ayırabiliriz. Duygusal hassasiyetler artıyor.