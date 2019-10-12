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12.10.2019 - 00:00 |

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Yarınki dolunay özellikle yüksek stres ve huzursuzluk kaynağı olabilir.

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Yarınki dolunay özellikle yüksek stres ve huzursuzluk kaynağı olabilir. Pluton’la kare açı yapan dolunay mücadele, güç savaşı ve kimi zaman şiddet içeren temaları gündemimize getirmekte. Kendimizi yoğun bir baskı altında hissedebiliriz. Bu dönemde ilişkilerimize de çok daha hassas yaklaşmalıyız. Aynı zamanda koruma, hassasiyet ve güvenlikle ilgili gelişmeler var. Karşılıklı konuların, paylaşımların, başkalarından beklentilerimizin hassasiyet kazandığı günlerdeyiz. Venüs ve Mars’ın karşılıklı konumu ise aşkta ve yakın beraberliklere, parasal konulara daha tutkulu ve tüketici şekilde yaklaşabileceğimizi anlatıyor.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim ?

13 Ekim Pazar

Yaklaşan dolunay belirli huzursuzluklar ve endişeler getiriyor. İlişkilere özellikle dikkat edelim.

14 Ekim Pazartesi

Dolunayın etkisi devam ederken, ortaklı işlerde ve başkalarından beklentilerimizde daha tepkisel olabiliriz.

15 Ekim Salı

Bugün ani olaylara, beklenmedik koşullara dikkat edelim. Maddi konularda istikrar bulmak pek kolay olmayabilir.

16 Ekim Çarşamba

Ortaklaşa konular üzerinde durabiliriz. Özellikle para durumumuz hakkında daha çok düşünebiliriz.

17 Ekim Perşembe

Bugün kendimizi anlatmak ve daha çok şey paylaşmak yönünde şanslıyız. Uzaklarla ilgili konularda karşımıza gelebilir.

18 Ekim Cuma

Karşılıklı görüşmeler, eğitimler ve anlaşmalar açısından daha şanslıyız. Yabancılarla ilgili uğraşlar da gündeme gelebilir.

19 Ekim Cumartesi

Özellikle öğle sonrasında ailevi konulara, başkalarını korumaya yönelik işlere zaman ayırabiliriz. Duygusal hassasiyetler artıyor.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kişisel konularda hızlı adımlar atabilirsiniz. Sağlık ve düzen konularına da özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün bazı dengesizlikler ya da bilgi sahibi olamamak yüzünden kayıplar gündeme gelebilir. Düşüncelerinizde daha pozitif olmaya bakmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gelecek planlarınız ve eve yönelik uğraşlar açısından canlı bir gün olabilir. Arkadaşlarla bir arada olmak yeni fikirler sağlayabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hem evde hem de sorumluluk getiren konularda daha aktif olabilirsiniz. Ailevi işler ve evlilikte sakin olmaya gayret etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sezgilerinizi kullanabileceğiniz, yaratıcı uğraşlar içinde olabileceğiniz koşullar var. Uzaklarla ilgili işler, yolculuklar da gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Ailevi konular duygusal açıdan hassasiyet yaratabilir. Sizi bağlayan durumlar içerisinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün eşiniz ya da yakınlarınızla daha fazla ilgilenmek ve hassasiyet göstermek durumundasınız. Tepkilerinizde akılcı olmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün psikolojinizi hassas kılan ve size iş çıkaran durumlar olabilir. Duygusal alanda daha sakin kalmaya bakmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi daha hızlı ve akıcı hissedebileceğiniz koşullar var. Duygularınızı daha kolay paylaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kişisel konuları ve ailevi işleri ele almak için hareketli bir gün sayılır. Duygusal alanda daha sakin kalmaya bakmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yakın çevrenizle ve kardeşlerle ilişkilerinizde daha aktif olabilirsiniz. Daha dengeli bir iletişim kurmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün parasal konular ve alışveriş için oldukça hareketli bir gün sayılır. Elinizdekilerini daha iyi değerlendirmeye bakmalısınız.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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