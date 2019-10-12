Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

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Bugün Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kişisel konularda hızlı adımlar atabilirsiniz. Sağlık ve düzen konularına da özen göstermelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün bazı dengesizlikler ya da bilgi sahibi olamamak yüzünden kayıplar gündeme gelebilir. Düşüncelerinizde daha pozitif olmaya bakmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün gelecek planlarınız ve eve yönelik uğraşlar açısından canlı bir gün olabilir. Arkadaşlarla bir arada olmak yeni fikirler sağlayabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün hem evde hem de sorumluluk getiren konularda daha aktif olabilirsiniz. Ailevi işler ve evlilikte sakin olmaya gayret etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sezgilerinizi kullanabileceğiniz, yaratıcı uğraşlar içinde olabileceğiniz koşullar var. Uzaklarla ilgili işler, yolculuklar da gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ailevi konular duygusal açıdan hassasiyet yaratabilir. Sizi bağlayan durumlar içerisinde olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün eşiniz ya da yakınlarınızla daha fazla ilgilenmek ve hassasiyet göstermek durumundasınız. Tepkilerinizde akılcı olmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün psikolojinizi hassas kılan ve size iş çıkaran durumlar olabilir. Duygusal alanda daha sakin kalmaya bakmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinizi daha hızlı ve akıcı hissedebileceğiniz koşullar var. Duygularınızı daha kolay paylaşabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kişisel konuları ve ailevi işleri ele almak için hareketli bir gün sayılır. Duygusal alanda daha sakin kalmaya bakmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yakın çevrenizle ve kardeşlerle ilişkilerinizde daha aktif olabilirsiniz. Daha dengeli bir iletişim kurmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku