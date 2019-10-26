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26.10.2019 - 00:00 |

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu haftadan başlayarak dikkatlerimizi yeni konulara yöneltmeye başlıyoruz.

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu haftadan başlayarak dikkatlerimizi yeni konulara yöneltmeye başlıyoruz. Haftanın ilk günleri oldukça gergin ve sıkıntılı. Mars-Satürn karesi ilişkilerimizde gerginliklere ve kurallarla ilgili problemlere işaret etmekte. Pazartesi günü Akrep’teki yeniay bizi daha heyecanlı ve huzursuz kılmakta. Ani durumlar, sarsıntılar ya da en azından rutinimizi kırabilecek yeni koşullar içindeyiz. Bu yeniay parasal işlere ve ortaklı konulara vurgu yapmakta. 31’inde Merkür’ünde Akrep burcunda geri dönmesi önümüzdeki haftalarda daha derin düşüneceğimizi ancak açık ve net bir iletişim kurmanın pek de kolay olmayacağını göstermekte. Dolayısıyla biraz yavaşlamak ve değişiklikleri sindirmek gerekiyor. En azından 1 Kasım sonrasında Venüs Yay’a ilerleyerek aşk hayatımıza ve keyif veren konulara dışa dönük bir vurgu getirecek.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim ?

27 Ekim Pazar

Bugün tartışmalara dikkat ve daha hassas davranmak gerekebilir.

28 Ekim Pazartesi

Akrep’te yeniay ani ve sarsıcı durumlara işaret etmekte. Değişime açık olmalıyız.

29 Ekim Salı

Sezgilerimizi de kullanarak yeni imkanlar elde edebiliriz.

30 Ekim Çarşamba

Bugün araştırmalar ve keşifler açısından uygun bir gündeyiz. Yeni şeylere açığız.

31 Ekim Perşembe

Başkalarından fikir almak ve kendimizi geliştirmek için uygun koşullar var.

1 Kasım Cuma

Koşullar zorlayıcı ve mutsuz edici olabilir. Sadece olumsuz düşünmemeliyiz.

2 Kasım Cumartesi

Aşkta ve ilişkilerimizde yeni şeyler arıyoruz ancak koşullar çok destekleyici olmayabilir.

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Boğazda Akşam Yemeği
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Bugün

Ay karşıt burcunuzda ilerliyor. Bugün karşınızdaki kişilerden çok şey öğrenebilirsiniz. İlişkilerinizde göstereceğiniz yetenekleriniz önünüzü açabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün bir uğraş içinde olmak sizi daha mutlu edebilir. Ancak sağlığınıza da dikkat edin. Güzellikle, sanatla ilgili bir konu ile uğraşmak, hizmet etmek de mümkün.Devamını Oku

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Bugün

Aşkta daha tutkulu olabilirsiniz. Hayata daha pozitif ve eğlenceli yönde bakabileceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak mutluluk verecek.Devamını Oku

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Bugün

Ay Terazi burcunda küçülmekte. Eve yönelik bir konuya zaman ayırmak oldukça faydalı olabilir. Evde güzellik ve uyum yaratabileceğiniz koşullar var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ziyaretler, anlaşmalar ve yakın çevrenizdeki gelişmeler açısından oldukça destekleyici gözüküyor. Zihinsel açıdan da verimli olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Başkalarından, özellikle ortaklıklardan yarar sağlayabileceğiniz bir gündesiniz. Güzel şeyler için alışveriş yapmak da gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken ilişkilerinize ve duygusal beklentilerinize daha  çok zaman ayırabilirsiniz. Ortaklaşa konularda yapabileceğiniz çok şey var. Tartışmamaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün düşünceleriniz ortaklı konulara ve ilişkilere odaklanabilir. Ancak kapalı kalan ya da gizlilik yaratan koşullarla da karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sosyal alanda, arkadaşlıklar içinde daha pozitif olabileceğiniz bir gündesiniz. Uzaklar ve yabancılarla ilgili uğraşlar da olumlu sayılır.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sizi öne çıkarabilecek sorumluluklar içinde olabilirsiniz. İş hayatınızdaki konulara, hedeflere odaklanmak yararlı olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün uzaklar, eğitsel uğraşlar ve yabancılarla ilgili konularda olumlu gelişmeler bekleyebilirsiniz. Kendinizi geliştirebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün başkalarından beklentileriniz daha yüksek olabilir. Ancak ortaklaşa bir konuda daha bilinçli davranmak gerekiyor.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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