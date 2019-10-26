Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu haftadan başlayarak dikkatlerimizi yeni konulara yöneltmeye başlıyoruz.
Bu haftadan başlayarak dikkatlerimizi yeni konulara yöneltmeye başlıyoruz. Haftanın ilk günleri oldukça gergin ve sıkıntılı. Mars-Satürn karesi ilişkilerimizde gerginliklere ve kurallarla ilgili problemlere işaret etmekte. Pazartesi günü Akrep’teki yeniay bizi daha heyecanlı ve huzursuz kılmakta. Ani durumlar, sarsıntılar ya da en azından rutinimizi kırabilecek yeni koşullar içindeyiz. Bu yeniay parasal işlere ve ortaklı konulara vurgu yapmakta. 31’inde Merkür’ünde Akrep burcunda geri dönmesi önümüzdeki haftalarda daha derin düşüneceğimizi ancak açık ve net bir iletişim kurmanın pek de kolay olmayacağını göstermekte. Dolayısıyla biraz yavaşlamak ve değişiklikleri sindirmek gerekiyor. En azından 1 Kasım sonrasında Venüs Yay’a ilerleyerek aşk hayatımıza ve keyif veren konulara dışa dönük bir vurgu getirecek.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim ?
27 Ekim Pazar
Bugün tartışmalara dikkat ve daha hassas davranmak gerekebilir.
28 Ekim Pazartesi
Akrep’te yeniay ani ve sarsıcı durumlara işaret etmekte. Değişime açık olmalıyız.
29 Ekim Salı
Sezgilerimizi de kullanarak yeni imkanlar elde edebiliriz.
30 Ekim Çarşamba
Bugün araştırmalar ve keşifler açısından uygun bir gündeyiz. Yeni şeylere açığız.
31 Ekim Perşembe
Başkalarından fikir almak ve kendimizi geliştirmek için uygun koşullar var.
1 Kasım Cuma
Koşullar zorlayıcı ve mutsuz edici olabilir. Sadece olumsuz düşünmemeliyiz.
2 Kasım Cumartesi
Aşkta ve ilişkilerimizde yeni şeyler arıyoruz ancak koşullar çok destekleyici olmayabilir.