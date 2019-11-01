Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Haftanın ilk günlerinde yüksek bir enerji ile engelleri aşma çabası içindeyiz.
Haftanın ilk günlerinde yüksek bir enerji ile engelleri aşma çabası içindeyiz. Bugünlerde kararlılık göstererek gelecek yönünde sağlam bir temel atabileceğimiz uğraşlar var. Ancak düşüncelerimizde daha dengeli ve esnek kalmaya da özen gösterelim. 5’inde kişisel çatışmalara, güç kavgasına ve özellikle de kurumsal konular içinde ortaya çıkabilecek gerginliklere dikkat edelim. Şiddet eğilimi yüksek seyretmekte. 8’i civarında ise yeni bir konu ve ilerleme fırsatı bizi son derece enerjik ve girişimci kılabilir. Olayların hızlı aktığı günlerde olacağız.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim ?
3 Kasım Pazar
Günün ilk yarısında bazı sıkışıklıklar, hoşnutsuzluklar var ancak akşam saatlerinde arkadaşlıklar daha olumlu.
4 Kasım Pazartesi
Düşüncelerimizde kararlı olabileceğimiz ve bu sayede engelleri de aşabileceğimiz görülüyor.
5 Kasım Salı
Akıl ve duygu arasında zorlanabiliriz. Bu durum iletişimde problemlere ve takılıp kalmaya işaret edebilir.
6 Kasım Çarşamba
Bugün hareket ve yeni şeyler öğrenmek için daha olumlu koşullar içindeyiz.
7 Kasım Perşembe
Öğle saatlerinde sezgilerimiz oldukça güçlü ancak etkilere de fazlası ile açığız.
8 Kasım Cuma
Günün ilk yarısında kendimizi kısıtlanmış hissedebiliriz. Akşam saatlerinde harekete geçirici bir ortam var.
9 Kasım Cumartesi
Yenilikler yapmak ve fiziksel açıdan canlı olmak açısından güzel bir gündeyiz.