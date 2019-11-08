Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu hafta 12’sinde Boğa burcunda bir dolunay meydana gelmekte.
Bu hafta 12’sinde Boğa burcunda bir dolunay meydana gelmekte. Dolunay zamanında maddi alanda başkalarından beklentilerimizde daha hassas olabiliriz. İstikrar ve güven istiyoruz. İletişim gezegeni Merkür ise 11’inde Güneş’in kalbinde olacak. Böyle zamanlarda önemli bir haber gündemimizi değiştirebilir. Bir süredir üzerinde düşündüğümüz konular, projeler yeni bir aşamaya ya da değerlendirme sürecine girebilir. Düşüncelerimizi daha sistemik kılmaya bakalım. Aşkta ise bazı kafa karışıklıkları ya da ihmaller yaşanabilir. 16’sı civarında bizi duygusal açıdan etkileyebilecek bir konu yönünde başkaları ile bir araya gelebilir, yakınlaşabiliriz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim ?
10 Kasım Pazar
Bugün ani çıkışlara ve kazalara dikkat etmekte fayda var. Daha sakin düşünelim.
11 Kasım Pazartesi
Dolunay yaklaşırken başkalarından beklentilerimiz hassaslaşmakta.
12 Kasım Salı
Özellikle istikrar ve güven aradığımız konularda daha istikrarlı olalım. Karşıtlık içeren koşullar var.
13 Kasım Çarşamba
Bugün gelişen olaylara uyum sağlamak için daha bilinçli bir çaba içinde olmalıyız.
14 Kasım Perşembe
Daha hareketli, sohbeti bol bir gündeyiz. Güzel olan şeylere, zevklere yönelebiliriz.
15 Kasım Cuma
Düşüncelerde ayrı düşme durumu, prensipte anlaşamama söz konusu olabilir.
16 Kasım Cumartesi
Ortak bir duygu ve hassasiyet etrafında toplanmak isteyebiliriz.