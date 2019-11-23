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23.11.2019 - 00:00 |

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Haftanın ilk günlerinde bazı şanssızlıklar ve tehlike yaratabilecek durumlar var.

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Haftanın ilk günlerinde bazı şanssızlıklar ve tehlike yaratabilecek durumlar var. 26’sına kadar oldukça dikkatli ve önlemci olmaya bakalım. Mars ve Uranüs karşıtlığı parasal işleri ve istikrar isteğimizi zora sokabilir. 26’sındaki yeniayla birlikte daha pozitif hareket edebiliriz. Bu dönemde aşkta ve ilişkilerimizde gerçekçi ve kontrollü olma eğilimindeyiz. Neptün de düzgün harekete dönerken, hayatın hangi alanlarında fedakarlıkta bulunduğumuza, neleri belki de gözü kapalı kabullendiğimize dikkat etmeliyiz. Sezgilerimizden yararlanmak mümkün. 30’u civarında ilerlemek için daha fazla mücadele etmek ve güç savaşı vermek gerekebilir.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim ?

24 Kasım Pazar

Bugün ani olaylar ve talihsizlikler gündeme gelebilir. Kazalara, öfke ile ilgili konulara dikkat edilmeli.

25 Kasım Pazartesi

Ay’ın ışığı küçülürken kendimizi daha zor durumlarda bulabiliriz. Sakin ve sabırlı olalım.

26 Kasım Salı

Yeniayla birlikte daha olumlu adımlar atabiliriz. Daha canlı ve pozitif olabiliriz.

27 Kasım Çarşamba

Kendi şansımızı kendimizi yaratabiliriz. Yeni şeyler aramak ve keşfetmek kolay olacak.

28 Kasım Perşembe

Günün ilk yarısında daha şanslısınız. Öğle sonrasında daha gerçekçi olmak gerekecek.

29 Kasım Cuma

Koşullar pek hoşumuza gitmeyebilir. Olayların maddi yönleri ile ilgilenmemiz gerekebilir.

30 Kasım Cumartesi

Çok kolay bir gün olmayabilir. Biraz sabır ve sorumlulukla pek çok şeyi halledebiliriz.

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Günün Kombini

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Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ay bugün Terazi’de ilerliyor. Eşinizle ya da sevgilinizle daha çok ilgilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bazı eleştirilere de açık olmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugünü boş geçirmek yerine, daha verimli olabileceğiniz bir işe ayırabilirsiniz. Düşüncelerinizde de aktifsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sevdiklerinizle bir arada olmak ve yaratıcı konularla uğraşmak için oldukça uygun. Yaratıcı bir konuya da zaman ayırın.Devamını Oku

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Bugün

Ay Terazi burcunda. Evle ilgilenmek ve evde meşgul olmak açısından hareketli bir gün olabilir. Düşüncelerinizi netleştirmeye çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün çevresel değişiklikler ve ziyaretler dikkat çekebilir. Daha çok yer görüp yeni şeyler keşfedebilir, zihinsel açıdan canlı olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Elinizdekileri ve paranızı daha iyi değerlendirebilecek olanaklar aramalısınız. Maddi konular üzerinde daha çok durabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kişisel konularda yapabileceğiniz çok şey var. Ayrıca ailevi konularla da zaman geçirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün biraz dikkatli davranmak ve bilgisiz hareket etmemek gerekiyor. Sizi bağlayan durumlarla karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ay Terazi’de ilerlerken yeni hedefler ve hevesler gündeme gelebilir. Gruplar içerisinde daha aktif ve becerikli olmanız da mümkün.Devamını Oku

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Bugün

Bugün oldukça meşgul ve sorumlu olabilirsiniz. Hafta sonu olmasına karşın, tamamlamanız gereken işler çok olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Kendinizi daha iyi hissedebilecek, yeni şeyler öğrenebilecek bir gündesiniz. Uzaklar ve yolculuklar da gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün uğraşmanız ve zihinsel açıdan meşgul olmanız gereken durumlar olabilir. Düşüncelerinizde daha iyimser olmaya bakın.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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