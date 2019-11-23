Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Haftanın ilk günlerinde bazı şanssızlıklar ve tehlike yaratabilecek durumlar var.
Haftanın ilk günlerinde bazı şanssızlıklar ve tehlike yaratabilecek durumlar var. 26’sına kadar oldukça dikkatli ve önlemci olmaya bakalım. Mars ve Uranüs karşıtlığı parasal işleri ve istikrar isteğimizi zora sokabilir. 26’sındaki yeniayla birlikte daha pozitif hareket edebiliriz. Bu dönemde aşkta ve ilişkilerimizde gerçekçi ve kontrollü olma eğilimindeyiz. Neptün de düzgün harekete dönerken, hayatın hangi alanlarında fedakarlıkta bulunduğumuza, neleri belki de gözü kapalı kabullendiğimize dikkat etmeliyiz. Sezgilerimizden yararlanmak mümkün. 30’u civarında ilerlemek için daha fazla mücadele etmek ve güç savaşı vermek gerekebilir.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim ?
24 Kasım Pazar
Bugün ani olaylar ve talihsizlikler gündeme gelebilir. Kazalara, öfke ile ilgili konulara dikkat edilmeli.
25 Kasım Pazartesi
Ay’ın ışığı küçülürken kendimizi daha zor durumlarda bulabiliriz. Sakin ve sabırlı olalım.
26 Kasım Salı
Yeniayla birlikte daha olumlu adımlar atabiliriz. Daha canlı ve pozitif olabiliriz.
27 Kasım Çarşamba
Kendi şansımızı kendimizi yaratabiliriz. Yeni şeyler aramak ve keşfetmek kolay olacak.
28 Kasım Perşembe
Günün ilk yarısında daha şanslısınız. Öğle sonrasında daha gerçekçi olmak gerekecek.
29 Kasım Cuma
Koşullar pek hoşumuza gitmeyebilir. Olayların maddi yönleri ile ilgilenmemiz gerekebilir.
30 Kasım Cumartesi
Çok kolay bir gün olmayabilir. Biraz sabır ve sorumlulukla pek çok şeyi halledebiliriz.