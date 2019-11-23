Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

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Bugün Ay bugün Terazi’de ilerliyor. Eşinizle ya da sevgilinizle daha çok ilgilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bazı eleştirilere de açık olmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugünü boş geçirmek yerine, daha verimli olabileceğiniz bir işe ayırabilirsiniz. Düşüncelerinizde de aktifsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sevdiklerinizle bir arada olmak ve yaratıcı konularla uğraşmak için oldukça uygun. Yaratıcı bir konuya da zaman ayırın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay Terazi burcunda. Evle ilgilenmek ve evde meşgul olmak açısından hareketli bir gün olabilir. Düşüncelerinizi netleştirmeye çalışın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün çevresel değişiklikler ve ziyaretler dikkat çekebilir. Daha çok yer görüp yeni şeyler keşfedebilir, zihinsel açıdan canlı olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Elinizdekileri ve paranızı daha iyi değerlendirebilecek olanaklar aramalısınız. Maddi konular üzerinde daha çok durabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kişisel konularda yapabileceğiniz çok şey var. Ayrıca ailevi konularla da zaman geçirebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün biraz dikkatli davranmak ve bilgisiz hareket etmemek gerekiyor. Sizi bağlayan durumlarla karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay Terazi’de ilerlerken yeni hedefler ve hevesler gündeme gelebilir. Gruplar içerisinde daha aktif ve becerikli olmanız da mümkün.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün oldukça meşgul ve sorumlu olabilirsiniz. Hafta sonu olmasına karşın, tamamlamanız gereken işler çok olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kendinizi daha iyi hissedebilecek, yeni şeyler öğrenebilecek bir gündesiniz. Uzaklar ve yolculuklar da gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku