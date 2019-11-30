Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu hafta 2’sinde Jüpiter’in Oğlak burcuna ilerlemesi ile birlikte, dikkatlerimizi siyasi ve kurumsal konulara yöneltebiliriz.
Bu hafta 2’sinde Jüpiter’in Oğlak burcuna ilerlemesi ile birlikte, dikkatlerimizi siyasi ve kurumsal konulara yöneltebiliriz. Ekonomide ve siyasi alanda ses getirebilecek olaylar ve güç savaşları dikkat çekmeye başlayabilir. Genel olarak dünyada ekonomik alanda bazı endişeler ve huzursuzluklar gündeme gelmeye başlayabilir. 3’ü civarında aşkta ve ilişkilerden beklentilerimizde sıkıntılar var. Kadınlara yönelik konular da öne çıkabilir. 4’ünde Balık burcundaki ilk dördün bizi daha hayalci ve geniş düşünmeye yöneltiyor. Ancak kendimizi çok kaygan ve değişken koşullarda bulabiliriz. 5’i ile birlikte daha hevesli ve girişken olabiliriz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim ?
1 Aralık Pazar
Işıkların uyumu bugün niyetlerimiz yönünde daha kolay ilerleyebileceğimizi anlatıyor.
2 Aralık Pazartesi
Öğle saatlerinde görüşmelerde bazı fikir ayrılıkları gündeme gelebilir. Daha esnek davranalım.
3 Aralık Salı
Gün içinde yeni istekler ve ilhamlar var. Daha olumlu yaklaşımlar geliştirelim.
4 Aralık Çarşamba
Bugün duygusal açıdan kararsız kaldığımız, bize belirsizlik getiren olaylarla karşılaşabiliriz.
5 Aralık Perşembe
Sezgilerden yararlanmak mümkün. Ancak olaylara biraz daha iyimser bakmaya çalışalım.
6 Aralık Cuma
Güçlü bir bağımsızlık ihtiyacı ile hareket edebiliriz. Bu hareketli günü iyi kullanmaya bakalım.
7 Aralık Cumartesi
Özellikle sabah saatlerinde daha sabırlı ve gerçekçi olmaya çalışalım.