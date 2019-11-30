Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

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Bugün Hafta sonu olmasına rağmen, bazı işler ve görevler sizi daha fazla sıkıştırabilir. Bugün pek çok konuda daha planlı ve gerçekçi olmaya bakmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay Oğlak’ta ilerlerken fikirlerinizde daha esnek ve iyimser olmaya gayret etmelisiniz. Uzaklarla, eğitimle ilgili işler içinde de olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün gündeme gelen konular ve sorumluluklar bazı sınırlamalar ve endişeler yaratabilir. Psikolojik açıdan kendi kendinizi yıpratmamaya bakmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Özellikle evlilikte eşinizle ilgili konular daha kırılgan ve yorucu olabilir. Ortaklaşa konularda gerçekçi bir tutum içinde olmaya çalışmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün angarya işler ya da sizi gereksiz yere bağlayabilecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda sağlık ve hizmet konuları da öne çıkabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sevdiklerinizle, çocuklarla ilgili konularda daha fazla ciddiyet ve gayret içinde olabilirsiniz. Aşkta aşırı ısrarcı olmamakta da fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün ailenizi ya da evinizi ilgilendiren işler ve bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Evde daha fazla zaman geçirmeniz de mümkün.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde yakın çevreniz ve kardeşlerle ilgili işler bazı kısıtlamalar ya da zorluklar getirebilir. Düşüncelerinizde daha pozitif olmaya gayret etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün parasal açıdan biraz daha gerçekçi olmaya bakmalısınız. Kısıtlamalar ya da engeller gündeme gelebilir. Destek bulmanız da gerekebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün Ay burcunuzda ilerlerken şahsi konulara odaklanmak ve daha önemli kararlar vermek gerekebilir. Ailevi işler de önemli sayılır.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün boyunca kendi iç dünyanıza yönelebileceğiniz koşullar var. Çaresizlik duygusuna aşırı takılmamalı ama biraz daha önlemci de olmaya bakmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku