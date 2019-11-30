MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerAstroloji Haberleri Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
30.11.2019 - 00:00 |

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta 2’sinde Jüpiter’in Oğlak burcuna ilerlemesi ile birlikte, dikkatlerimizi siyasi ve kurumsal konulara yöneltebiliriz.

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta 2’sinde Jüpiter’in Oğlak burcuna ilerlemesi ile birlikte, dikkatlerimizi siyasi ve kurumsal konulara yöneltebiliriz. Ekonomide ve siyasi alanda ses getirebilecek olaylar ve güç savaşları dikkat çekmeye başlayabilir. Genel olarak dünyada ekonomik alanda bazı endişeler ve huzursuzluklar gündeme gelmeye başlayabilir. 3’ü civarında aşkta ve ilişkilerden beklentilerimizde sıkıntılar var. Kadınlara yönelik konular da öne çıkabilir. 4’ünde Balık burcundaki ilk dördün bizi daha hayalci ve geniş düşünmeye yöneltiyor. Ancak kendimizi çok kaygan ve değişken koşullarda bulabiliriz. 5’i ile birlikte daha hevesli ve girişken olabiliriz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim ?

1 Aralık Pazar

Işıkların uyumu bugün niyetlerimiz yönünde daha kolay ilerleyebileceğimizi anlatıyor.

2 Aralık Pazartesi

Öğle saatlerinde görüşmelerde bazı fikir ayrılıkları gündeme gelebilir. Daha esnek davranalım.

3 Aralık Salı

Gün içinde yeni istekler ve ilhamlar var. Daha olumlu yaklaşımlar geliştirelim.

4 Aralık Çarşamba

Bugün duygusal açıdan kararsız kaldığımız, bize belirsizlik getiren olaylarla karşılaşabiliriz.

5 Aralık Perşembe

Sezgilerden yararlanmak mümkün. Ancak olaylara biraz daha iyimser bakmaya çalışalım.

6 Aralık Cuma

Güçlü bir bağımsızlık ihtiyacı ile hareket edebiliriz. Bu hareketli günü iyi kullanmaya bakalım.

7 Aralık Cumartesi

Özellikle sabah saatlerinde daha sabırlı ve gerçekçi olmaya çalışalım.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Hafta Sonu Rahatlığı

Hafta Sonu Rahatlığı
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Hafta sonu olmasına rağmen, bazı işler ve görevler sizi daha fazla sıkıştırabilir. Bugün pek çok konuda daha planlı ve gerçekçi olmaya bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay Oğlak’ta ilerlerken fikirlerinizde daha esnek ve iyimser olmaya gayret etmelisiniz. Uzaklarla, eğitimle ilgili işler içinde de olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeme gelen konular ve sorumluluklar bazı sınırlamalar ve endişeler yaratabilir. Psikolojik açıdan kendi kendinizi yıpratmamaya bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Özellikle evlilikte eşinizle ilgili konular daha kırılgan ve yorucu olabilir. Ortaklaşa konularda gerçekçi bir tutum içinde olmaya çalışmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün angarya işler ya da sizi gereksiz yere bağlayabilecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda sağlık ve hizmet konuları da öne çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sevdiklerinizle, çocuklarla ilgili konularda daha fazla ciddiyet ve gayret içinde olabilirsiniz. Aşkta aşırı ısrarcı olmamakta da fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailenizi ya da evinizi ilgilendiren işler ve bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Evde daha fazla zaman geçirmeniz de mümkün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yakın çevreniz ve kardeşlerle ilgili işler bazı kısıtlamalar ya da zorluklar getirebilir. Düşüncelerinizde daha pozitif olmaya gayret etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün parasal açıdan biraz daha gerçekçi olmaya bakmalısınız. Kısıtlamalar ya da engeller gündeme gelebilir. Destek bulmanız da gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken şahsi konulara odaklanmak ve daha önemli kararlar vermek gerekebilir. Ailevi işler de önemli sayılır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün boyunca kendi iç dünyanıza yönelebileceğiniz koşullar var. Çaresizlik duygusuna aşırı takılmamalı ama biraz daha önlemci de olmaya bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlıklar içinde sorumluluklar ya da ciddiyet yaratan haberler olabilir. Olaylara daha gerçekçi bir gözle bakmaya gayret etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan Kırkoğlu2020 için tüyolar
Simay Özyiğit
Simay ÖzyiğitÇağın Hastalığı Tiktok
Op. Dr. Seval Taşdemir
Op. Dr. Seval TaşdemirHamilelikte Saç Boyanır mı?
Güney Güneyan
Güney GüneyanGeçmiş ve Bugün İlişkisi
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Abatay
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda AbatayGöz Ovuşturmanın Zararları
Şebnem Kandıralı Yıldırım
Şebnem Kandıralı YıldırımHamilelikte Meyve Tüketimi
Op. Dr. Seval Taşdemir
Op. Dr. Seval Taşdemirİntralipid Serum Tedavisi
Dr. Rıdvan Üney
Dr. Rıdvan ÜneyÇocuklarda Akıllı Telefona Kullanımı
Op. Dr. Seval Taşdemir
Op. Dr. Seval TaşdemirHamilelikte Çatlak Sorunu
Ezgi Dilan Zeren
Ezgi Dilan ZerenSağlıklı Yaşam Rutini
En Çok İzlenen Videolar
Yediğim İçtiğim Sizin Olsun | İlk Defa Ekşili Levrek YaptıkYediğim İçtiğim Sizin Olsun | İlk Defa Ekşili Levrek Yaptık
Double-leg stretch (çift bacak esnetme) egzersiziDouble-leg stretch (çift bacak esnetme) egzersizi
Eda İle Ne Konuştuk? - Aşk PsikoloğuEda İle Ne Konuştuk? - Aşk Psikoloğu
Yediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu TarifiYediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu Tarifi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Ruhu kemiren hastalık: Anksiyete

Ruhu kemiren hastalık: Anksiyete

Hematoloji nedir, neye bakar? Hematoloji bölümü doktoru (hematolog) hangi hastalıklara bakar?

Hematoloji nedir, neye bakar? Hematoloji bölümü doktoru (hematolog) hangi hastalıklara bakar?

Kışın kabaran saçlar için 5 çözüm

Kışın kabaran saçlar için 5 çözüm

Sıradaki Haber