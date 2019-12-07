MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerAstroloji Haberleri Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
07.12.2019 - 00:00 |

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta 9’unda Merkür de Yay burcuna ilerleyerek düşünce dünyamıza ve iletişim konularına yeni bir canlılık getirmekte.

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta 9’unda Merkür de Yay burcuna ilerleyerek düşünce dünyamıza ve iletişim konularına yeni bir canlılık getirmekte. Yabancılarla iletişim, eğitim konuları ve merak öne çıkıyor. 12’sinde ise İkizler’de dolunay gerçekleşecek. Dolayısı ile bu hafta alacağımız haberler bize yeni kararlar ve değerlendirmeler getirmekte. Önümüzde pek çok alternatif söz konusu olabilir. Ancak bu dolunay idealize ettiğimiz konularda biraz daha gerçekçi olmak gereğini söylüyor. Başkalarından beklentilerimizde dikkatli ve elle tutulur olmaya bakalım. Aşk hayatımıza gölge düşüren bazı sorumluluklar var. İlişkilerimizde kendimizi bir ölçüde sınırlanmış ya da kurallarla bağlı bulabiliriz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim ?

8 Aralık Pazar

Öğleden sonra düşüncelerinizde daha pozitif ve yapıcı olabileceğimiz imkanlar var.

9 Aralık Pazartesi

Bugün parasal konularda ve karşılıklı beklentilerde biraz daha sakin olalım.

10 Aralık Salı

Olaylar biraz yavaş ilerleyebilir. Daha çok eldeki işleri tamamlamaya çalışalım.

11 Aralık Çarşamba

Oldukça hızlı bir gündeyiz. Dolunay yaklaşırken, karşılıklı konular da hız kazanmakta.

12 Aralık Perşembe

Bugünkü dolunay yeni haberler ve beklentiler getirmekte. Ancak ayaklarımızı sağlam basmakta zorlanabiliriz.

13 Aralık Cuma

Ailevi konular ve bizi duygusal açıdan bağlayan konulara daha fazla odaklanabiliriz.

14 Aralık Cumartesi

Özellikle öğle saatlerinde duygusal beklentilerimizde biraz daha gerçekçi ve sabırlı olmaya bakalım.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Balat'ta Kahvaltı

Balatta Kahvaltı
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha gayretli ama aynı zamanda daha kırılgan da olabilirsiniz. Evinizi, sevdiklerinize yönelik daha girişken olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün duygusal yönden sizi bağlayan konular, geçmişten kaynaklanan durumlar var. Olaylara daha tarafsız yaklaşmanız iyi olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sevdiklerinizle bir arada olmak ya da eve yönelik bir konu üzerinde düşünmek söz konusu. Arkadaşlarla bir arada olmak da güzel.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kararsızlıklar gündeme gelebilir. Aslında evinizi, ailenizi ilgilediren konularda çok şey yapabilirsiniz. Etki altındasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay Koç’ta burcunda ilerlerken yolculuklar, eğitsel uğraşlar hayatınıza yeni şeyler katabilir. Hareketsiz kalmamalı ve dışarı çıkmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi duygusal açıdan etkileyen konular ve hassasiyetler olabilir. Eve ait konularda daha endişeli de olabilirsiniz. Şartları aşırı zorlamamalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün karşıt burcunuzda ilerleyen Ay evlilik hayatına ve yakın arkadaşlıklara vurgu yapıyor. Beklentilerinizde daha gerçekçi olmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın tamamlanması gereken işler ve sorumluluklar olabilir. Eve yönelik konular da uğraştırabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yaratıcılığınızı daha iyi ifade edebileceğiniz akıcı bir gündesiniz. Aşkta da mutlu olmak daha kolay olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eve ait konular ve sizi duygusal açıdan meşgul eden konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Gereksiz alınganlıklara kapılmamalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ziyaretler, hareket ve konuşmalar açısından verimli geçebilir. Hassasiyetlerinizi daha iyi anlatabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eğer alışveriş yapıyorsanız biraz daha gerçekçi olmaya bakın. Parasal konularda, harcamalarınızda daha çok dalgalanma olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluHayatımızın “şimdi”si
Dr. Burak Toprak
Dr. Burak ToprakEMDR Nedir?
Nesrin Sürer
Nesrin SürerKış aylarında cilt problemi
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtSigarayı biorezonansla bırakın
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluGenlerin Mesajı Var
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu Bıyıklıoğluİlişkinizde Bilmedikleriniz
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzAile Konutu
Sibel Yücesan
Sibel YücesanOyun: Zor Zaman, Sahne: Issız
Diyetisyen Fatma Gönen
Diyetisyen Fatma GönenBir Sporcu Besini: Pancar
Dr. Burak Toprak
Dr. Burak ToprakMakyajın psikolojik etkileri
En Çok İzlenen Videolar
2020'de Yay burcunu neler bekliyor? - Yay burcu 2020 yorumu2020'de Yay burcunu neler bekliyor? - Yay burcu 2020 yorumu
2020'de Oğlak burcunu neler bekliyor? - Oğlak burcu 2020 yorumu2020'de Oğlak burcunu neler bekliyor? - Oğlak burcu 2020 yorumu
2020'de Akrep burcunu neler bekliyor? - Akrep burcu 2020 yorumu2020'de Akrep burcunu neler bekliyor? - Akrep burcu 2020 yorumu
2020'de Terazi burcunu neler bekliyor? - Terazi burcu 2020 yorumu2020'de Terazi burcunu neler bekliyor? - Terazi burcu 2020 yorumu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Tekrarlayan anormal vajinal akıntı

Tekrarlayan anormal vajinal akıntı

Otizmde kök hücre tedavisi

Otizmde kök hücre tedavisi

Tüp bebekte doğru bilinen yanlışlar

Tüp bebekte doğru bilinen yanlışlar

Sıradaki Haber