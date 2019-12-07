Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu hafta 9’unda Merkür de Yay burcuna ilerleyerek düşünce dünyamıza ve iletişim konularına yeni bir canlılık getirmekte.
Bu hafta 9’unda Merkür de Yay burcuna ilerleyerek düşünce dünyamıza ve iletişim konularına yeni bir canlılık getirmekte. Yabancılarla iletişim, eğitim konuları ve merak öne çıkıyor. 12’sinde ise İkizler’de dolunay gerçekleşecek. Dolayısı ile bu hafta alacağımız haberler bize yeni kararlar ve değerlendirmeler getirmekte. Önümüzde pek çok alternatif söz konusu olabilir. Ancak bu dolunay idealize ettiğimiz konularda biraz daha gerçekçi olmak gereğini söylüyor. Başkalarından beklentilerimizde dikkatli ve elle tutulur olmaya bakalım. Aşk hayatımıza gölge düşüren bazı sorumluluklar var. İlişkilerimizde kendimizi bir ölçüde sınırlanmış ya da kurallarla bağlı bulabiliriz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim ?
8 Aralık Pazar
Öğleden sonra düşüncelerinizde daha pozitif ve yapıcı olabileceğimiz imkanlar var.
9 Aralık Pazartesi
Bugün parasal konularda ve karşılıklı beklentilerde biraz daha sakin olalım.
10 Aralık Salı
Olaylar biraz yavaş ilerleyebilir. Daha çok eldeki işleri tamamlamaya çalışalım.
11 Aralık Çarşamba
Oldukça hızlı bir gündeyiz. Dolunay yaklaşırken, karşılıklı konular da hız kazanmakta.
12 Aralık Perşembe
Bugünkü dolunay yeni haberler ve beklentiler getirmekte. Ancak ayaklarımızı sağlam basmakta zorlanabiliriz.
13 Aralık Cuma
Ailevi konular ve bizi duygusal açıdan bağlayan konulara daha fazla odaklanabiliriz.
14 Aralık Cumartesi
Özellikle öğle saatlerinde duygusal beklentilerimizde biraz daha gerçekçi ve sabırlı olmaya bakalım.