Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu hafta 26 Aralık sabahı Oğlak burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor.
Bu hafta 26 Aralık sabahı Oğlak burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor. Tutulmalar hayatımıza ani kırılmalar ve başlangıçlar getirirler. Bu dönemde iş hayatını, sorumlulukları ve devletle ilgili konuları öne çıkaran pek çok gelişme dikkat çekebilir. Bu dönemde Oğlak burcuna vurgu, kuralların, sınırlamaların ve ciddiyet içeren konuların öne çıkacağını anlatıyor. Özellikle 26’sına kadar hayatımızda bazı sıkışıklıklar ve sonlanmalar yaşayabiliriz. 27’sinde kendi inanç ve görüşlerimizi, kendimize olan güvenimizi daha fazla vurgulayabilir, ortaya çıkarabiliriz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
22 Aralık Pazar
Duygusal alanda daha yoğun ve tutkulu davranabiliriz. Ancak kıskançlıklara ve huzursuzluklara dikkat etmek gerekiyor.
23 Aralık Pazartesi
Pek şanslı bir günde değiliz ve olayları, kişileri aşırı zorlamamalıyız.
24 Aralık Salı
Güneş tutulması öncesinde beklenmedik değişiklikler gündeme gelebilir.
25 Aralık Çarşamba
Bugün alışılmamış durumlar ve değişiklikler gündeme gelebilir. Kontrol dışı ya da gizli koşullar var.
26 Aralık Perşembe
Oğlak burcundaki güneş tutulması yeni koşullar ve başlangıçlara işaret etmekte. Daha hızlı davranabiliriz.
27 Aralık Cuma
Koşullar pek rahat olmayabilir. Bizi kısıtlayan duygusal durumlar içinde olabiliriz.
28 Aralık Cumartesi
Bugün arkadaşlıklar ve sosyal konular açısından çok daha verimli ve pozitif geçebilir. Üstümüzdeki ağırlıktan kurtulabiliriz.