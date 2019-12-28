Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

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Bugün Bugün arkadaş çevrenizde sizi duygusal açıdan meşgul eden konular gündeme gelebilir. Gruplar içinde olmak mutluluk da getirecek.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Daha iddialı ve kararlı olabileceğiniz bir gündesiniz. Ancak her zaman haklı olduğunuzu düşünmemelisiniz. Sorumluluklar da önemli.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinizi daha coşkulu ve yaratıcı hissedebileceğiniz imkanlar var. Yaratıcı konular, yolculuklar sayesinde yeni şeyler keşfedebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sizi etkileyen psikolojik nedenlere dikkat etmelisiniz. Başkalarından duygusal beklentilerinizi dengelemeye bakın. Biraz daha gerçekçi olun.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yakın beraberliklerde ya da evlilik hayatında daha duyarlı olmanızı gerektiren konular olabilir. Karşınızdaki kişilerde güven arıyorsunuz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonunu boş geçirmeyeceğiniz görülüyor. Sizi bağlayan meşguliyetler de olabilir. Kişisel açıdan biraz daha düzene girmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün aklınızın değil, duygularınızın, sezgilerinizin yolunu takip edebilirsiniz. Zevklerde ve keyiflerde aşırılıklara da kaçabilirsiniz. Hayatın güzel yönlerine açıksınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonunda evinizi ya da ailenizi ilgilendiren konulara daha çok zaman ayırabilirsiniz. Ev ve yerleşimle ilgili gelişmeler de sizi etkileyebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yakın çevrenizden haberler, ziyaretler ve konuşmalar daha meşgul edici olabilir. Aynı zamanda gizli konularla da karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eğer alışveriş yapmayı düşünüyorsanız biraz daha mantıklı davranmalısınız. Parasal konularda kendinizi daha fazla endişeli hissedebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün Ay burcunuzda ilerlerken Venüs ile de birleşiyor. Kişisel alanda, arkadaşlıklar içinde daha aktif ve heyecanlı olabilirsiniz. Sezgilerinizden de yararlanmayı bakın ve gerçekçiliği elden bırakmayın.Devamını Oku Devamını Oku