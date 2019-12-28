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28.12.2019 - 00:00 |

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta Oğlak burcundaki stelyum dikkatlerimizi düzen, sorumluluk, işe ait koşullar ve gerçekçilik gerektiren konulara çekiyor.

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta Oğlak burcundaki stelyum dikkatlerimizi düzen, sorumluluk, işe ait koşullar ve gerçekçilik gerektiren konulara çekiyor. Merkür de işle ilgili kararları, planlama gereğini anlatmakta. Devlete, yönetime yönelik konular da gündeme gelebilir. Ocak’ın ilk günlerinde orijinal düşünceler, görüşmeler ve anlaşmalar açısından oldukça hareketli günler var. Düşüncelerimizi pratik ama buluşçu şekilde ortaya koyabiliriz. 3’ünden itibaren içinde inançların, ideolojilerin olduğu konular daha hararetli hale gelebilir. Fikirlerimizde ateşli, coşkulu olabiliriz. Bu dönemde pek çok alanda planlı, sistemli davranmak durumundayız.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim ?

29 Aralık Pazar

Düşüncelerimizde daha kararlıyız. Gelecek yönünde plan yapabiliriz.

30 Aralık Pazartesi

Öğle saatlerinde biraz daha yapıcı ve sakin olmaya bakalım. Aksilikler olabilir.

31 Aralık Salı

Şartlar çok destekleyici olmayabilir. Daha iyimser olmaya gayret edelim.

1 Ocak Çarşamba

Olaylara kendi akışı içinde, daha kabullenici şekilde yaklaşabiliriz.

2 Ocak Perşembe

Yeni haberler ve kişisel girişimler için daha hareketli bir gündeyiz. Cesur davranabiliriz.

3 Ocak Cuma

Bugün kişiliğimizi ortaya koyabileceğimiz pek çok fırsatlar var. Liderlik teması vurgulanıyor.

4 Ocak Cumartesi

Yeni fikirler heyecan yaratabilir. Beraberliklerimizde de daha heyecanlıyız.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Bugün arkadaş çevrenizde sizi duygusal açıdan meşgul eden konular gündeme gelebilir. Gruplar içinde olmak mutluluk da getirecek.Devamını Oku

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Bugün

Daha iddialı ve kararlı olabileceğiniz bir gündesiniz. Ancak her zaman haklı olduğunuzu düşünmemelisiniz. Sorumluluklar da önemli.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi daha coşkulu ve yaratıcı hissedebileceğiniz imkanlar var. Yaratıcı konular, yolculuklar sayesinde yeni şeyler keşfedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sizi etkileyen psikolojik nedenlere dikkat etmelisiniz. Başkalarından duygusal beklentilerinizi dengelemeye bakın. Biraz daha gerçekçi olun.Devamını Oku

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Bugün

Yakın beraberliklerde ya da evlilik hayatında daha duyarlı olmanızı gerektiren konular olabilir. Karşınızdaki kişilerde güven arıyorsunuz.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonunu boş geçirmeyeceğiniz görülüyor. Sizi bağlayan meşguliyetler de olabilir. Kişisel açıdan biraz daha düzene girmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün aklınızın değil, duygularınızın, sezgilerinizin yolunu takip edebilirsiniz. Zevklerde ve keyiflerde aşırılıklara da kaçabilirsiniz. Hayatın güzel yönlerine açıksınız.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonunda evinizi ya da ailenizi ilgilendiren konulara daha çok zaman ayırabilirsiniz. Ev ve yerleşimle ilgili gelişmeler de sizi etkileyebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yakın çevrenizden haberler, ziyaretler ve konuşmalar daha meşgul edici olabilir. Aynı zamanda gizli konularla da karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eğer alışveriş yapmayı düşünüyorsanız biraz daha mantıklı davranmalısınız. Parasal konularda kendinizi daha fazla endişeli hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken Venüs ile de birleşiyor. Kişisel alanda, arkadaşlıklar içinde daha aktif ve heyecanlı olabilirsiniz. Sezgilerinizden de yararlanmayı bakın ve gerçekçiliği elden bırakmayın.Devamını Oku

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Bugün

Kimi zaman duygusal nedenler yüzünden kararsızlık yaşayabilirsiniz. Ailenize, evinize yönelik işlerde aceleci davranmamalısınız.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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