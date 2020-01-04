Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta 10’unda Yengeç burcunda Ay tutulması gerçekleşecek. Ay tutulmaları çok yüksek farkındalık ve muhasebe yapma zamanlarıdır. Bu dönemde sizi duygusal ihtiyaçlarınız yönünde meşgul eden durumlar iyice öne çıkmakta. Kendinizi duygusal açıdan önemli sorgulamalara tutabilirsiniz. Ay tutulmaları belirli bir konuyu çok daha açık bir şekilde karşımıza koyar. Gizli kalan şeyler de açığa çıkabilir. 7 ve 8’inde iletişimde, hareket halinde çok hızlı ilerleyebiliriz. Güneş’le dış kavuşum yapan Merkür de çok hızlı hareket ediyor ve önemli görüşmelere, haberlere işaret ediyor. Her açıdan olaylı günlerden geçiyor, olayları muhasebe ediyoruz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?