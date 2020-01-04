Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu hafta 10’unda Yengeç burcunda Ay tutulması gerçekleşecek.
Bu hafta 10’unda Yengeç burcunda Ay tutulması gerçekleşecek. Ay tutulmaları çok yüksek farkındalık ve muhasebe yapma zamanlarıdır. Bu dönemde sizi duygusal ihtiyaçlarınız yönünde meşgul eden durumlar iyice öne çıkmakta. Kendinizi duygusal açıdan önemli sorgulamalara tutabilirsiniz. Ay tutulmaları belirli bir konuyu çok daha açık bir şekilde karşımıza koyar. Gizli kalan şeyler de açığa çıkabilir. 7 ve 8’inde iletişimde, hareket halinde çok hızlı ilerleyebiliriz. Güneş’le dış kavuşum yapan Merkür de çok hızlı hareket ediyor ve önemli görüşmelere, haberlere işaret ediyor. Her açıdan olaylı günlerden geçiyor, olayları muhasebe ediyoruz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
5 Ocak Pazar
Bugün pratik düşünceler kazançlı sonuçlar getirebilir. Yeteneklerimizi kullanabileceğimiz bir gündeyiz.
6 Ocak Pazartesi
Güzel olan şeylere vurgu var. Eğer alışveriş yapacaksınız, harcamalarda aşırıya gidebilirsiniz.
7 Ocak Salı
Bugün yolculuklarda ve görüşmelerde daha sakin olalım. Aniden öfkelendirebilecek durumlar olabilir.
8 Ocak Çarşamba
Öğle saatlerinde daha dikkatli davranmak gerekebilir. Yanlış değerlendirmelere açığız.
9 Ocak Perşembe
Ay tutulması yaklaşırken kendimizi daha hassas ve etkiye açık hissedebiliriz.
10 Ocak Cuma
Ay tutulması özellikle güven ve huzur ihtiyacımızı öne çıkarıyor. İlişkilere özen gösterilmeli. Farkındalığımız çok yüksek.
11 Ocak Cumartesi
Günün ilk yarısında endişelerimiz daha fazla olabilir. Akşam saatlerinde daha dışadönük olabiliriz.