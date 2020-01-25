Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu hafta Saka burcundaki yeniayın ardından düşüncelerimizde daha yaratıcı olabileceğimiz olanaklar artıyor.
Bu hafta Saka burcundaki yeniayın ardından düşüncelerimizde daha yaratıcı olabileceğimiz olanaklar artıyor. Sosyal konular, gruplar ve arkadaşlıklar hayatımıza çok şey katabilir. Özellikle ilişkiler ve ortaklıklar açısından oldukça hareketli günlerdeyiz. Ancak 26-30 Ocak günlerine özellikle dikkat edelim. Bugünlerde aşkta ve ortaklaşa konularda yanılmalar, karmaşık durumlar hatta hile içerebilecek koşullar gündeme gelebilir. Keyif aldığımız konularda daha seçici ve ölçülü olmaya bakalım. 29’u ile birlikte, tek başına hızlı hareket etmek daha kolay hale gelecek.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim ?
26 Ocak Pazar
Bugün akılcı ve yenilikçi düşüncelerle hareket edebiliriz. Yeni ümitlerimiz var.
27 Ocak Pazartesi
Hayal gücümüzü daha olumlu yönde kullanabiliriz. Sanatsal uğraşlar için güzel bir gündeyiz.
28 Ocak Salı
Aşkta ve parasal konularda biraz daha gerçekçi ve dikkatli olmaya bakalım. Kolayca yanılabiliriz.
29 Ocak Çarşamba
Günün ilk yarısında bazı sıkışıklıklar, şanssızlıklar yaşanabilir. Öğle sonrasında daha girişken olabiliriz.
30 Ocak Perşembe
Yeniliklere açığınız ve geçmişten sıyrılmaya, değişiklikler yapmaya gayret ediyoruz.
31 Ocak Cuma
Aceleci olmamak gerekiyor. Kurallar ve kısıtlamalar söz konusu olabilir.
1 Şubat Cumartesi
Düşüncelerimizi pratik hayata geçirmek için kararlılık gösterebiliriz.