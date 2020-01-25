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25.01.2020 - 00:00 |

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta Saka burcundaki yeniayın ardından düşüncelerimizde daha yaratıcı olabileceğimiz olanaklar artıyor.

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta Saka burcundaki yeniayın ardından düşüncelerimizde daha yaratıcı olabileceğimiz olanaklar artıyor. Sosyal konular, gruplar ve arkadaşlıklar hayatımıza çok şey katabilir. Özellikle ilişkiler ve ortaklıklar açısından oldukça hareketli günlerdeyiz. Ancak 26-30 Ocak günlerine özellikle dikkat edelim. Bugünlerde aşkta ve ortaklaşa konularda yanılmalar, karmaşık durumlar hatta hile içerebilecek koşullar gündeme gelebilir. Keyif aldığımız konularda daha seçici ve ölçülü olmaya bakalım. 29’u ile birlikte, tek başına hızlı hareket etmek daha kolay hale gelecek.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim ?

26 Ocak Pazar

Bugün akılcı ve yenilikçi düşüncelerle hareket edebiliriz. Yeni ümitlerimiz var.

27 Ocak Pazartesi

Hayal gücümüzü daha olumlu yönde kullanabiliriz. Sanatsal uğraşlar için güzel bir gündeyiz.

28 Ocak Salı

Aşkta ve parasal konularda biraz daha gerçekçi ve dikkatli olmaya bakalım. Kolayca yanılabiliriz.

29 Ocak Çarşamba

Günün ilk yarısında bazı sıkışıklıklar, şanssızlıklar yaşanabilir. Öğle sonrasında daha girişken olabiliriz.

30 Ocak Perşembe

Yeniliklere açığınız ve geçmişten sıyrılmaya, değişiklikler yapmaya gayret ediyoruz.

31 Ocak Cuma

Aceleci olmamak gerekiyor. Kurallar ve kısıtlamalar söz konusu olabilir.

1 Şubat Cumartesi

Düşüncelerimizi pratik hayata geçirmek için kararlılık gösterebiliriz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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BALIK
Bugün

Sevdiklerinizle, arkadaşlarla ilgilenmek, gelecek yönünde yeni planlar yapmak mümkün. Size keyif veren konulara daha çok açıksınız.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sorumluluklarınız olabilir. Olaylara yaklaşımınızda daha esnek davranın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendiniz için çok şey yapabilirsiniz. Uzaklarla ilgili uğraşlar, yolculuklar daha sık gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

İlişkilerde daha fazla güven ve istikrar isteyebilirsiniz. Ancak sizi psikolojik açıdan sıkıştıran durumlar da gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugünlerde sizin kontrolünüzde olmayan dışsal koşullar ağır basıyor. İlişkilerinizde ve evlilik hayatında daha duyarlı olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olmasına karşın zamanınızı alabilecek, meşgul edebilecek durumlar olabilir. Bugün yeteneklerinizi daha iyi değerlendirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yaratıcı konularda daha aktif olabileceğiniz bir gündesiniz. Sevdikleriniz için zaman ayırmak ve hayatın güzel yönlerine açık olmak güzel.Devamını Oku

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Bugün

Bugün elinizden gelen çabayı ve kararlılığı gösterebileceğiniz bir gündesiniz. Ancak olaylar karşısında daha yumuşak olmaya da bakın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yakın çevreniz ve ailenizle ilgili işlerde daha hızlı davranabilirsiniz. Tek başınıza hareket edip, karar almanız gereken durumlar da olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün elinizdekileri daha iyi değerlendirmeye çalışın. Alışveriş yapacaksanız, gereksiz harcamalardan kaçınmaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Ay burcunuzda ilerlerken, kendi kişisel konularınızla daha çok ilgilenebilirsiniz. Bugünlerde yeni adımlar ve başlangıçlar gündeme geliyor.Devamını Oku

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Bugün

Bugün tam olarak bilemediğiniz konularda riske girmemelisiniz. Aynı zamanda üzerinde düşündüğünüz paraya ya da güvene yönelik konular olabilir.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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