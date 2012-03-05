Özge Fışkın Salon'da!

Müzisyenliğinin yanı sıra, canlı performansıyla hayran kitlesini daha da artıran Özge Fışkın, ikinci albümü Bir Avuç Fotoğraf’ta yer alan yepyeni şarkılarını ilk kez 9 Mart Cuma akşamı Salon sahnesinde seslendirecek. Prodüktörlüğünü Demir Demirkan ve Sertab Erener’in üstlendiği albümün çıkış şarkısı, albümle aynı adı taşıyor.

Müzik yolculuğuna üniversite yıllarında farklı gruplarla başlayan Özge Fışkın, 1995’te Ankara’da kurduğu Fender Blenders adlı grubuyla dört yıl boyunca birçok konser verdi. İlk solo albümüne kadar Sertab Erener ve Levent Yüksel gibi başarılı müzisyenlerin geri vokali olarak yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konserde sahne aldı ve stüdyo çalışmalarında bulundu. Ayrıca, Demir Demirkan ve Şebnem Ferah gibi birçok müzisyenle düetler, çeşitli albümlerde geri vokal kayıtları ve reklam müziği seslendirmeleri yaptı.

Özge Fışkın, 2000 yılında katıldığı Roxy Müzik Yarışması’nda Mert Tünay ile birlikte Jüri Özel Ödülü aldı. 2003 yılında ise Eurovision şarkı yarışmasında Sertab Erener’in birincilik kazandığı ekipte dansçı ve geri vokal olarak Türkiye’yi temsil etti.

Prodüktörlüğünü Cenk Eroğlu, müzik direktörlüğünü ise Levent Yüksel’in üstlendiği Kilitler adlı ilk solo albümünü 2007 yılında yayımladı ve solo kariyerine pek çok konserle devam etti. Albümde yer alan pek çok şarkının sözlerini yazan Özge Fışkın, ilk video klibini "Bıraktım" adlı parçasına çekti.

Özge Fışkın konserinin biletleri 30 TL (ayakta) ve 20 TL (öğrenci) üzerinden temin edilebilir. Salon biletleri, Biletix satış kanalları ve Salon gişesinden satılıyor. Tüm bilet alımlarında kredi kartı geçerlidir. Lale Kart sahipleri bilet alımlarında %25’e varan özel indirimlerden yararlanabilirler. Salon gişesi Pazar günleri hariç her gün 10.00–18.00 saatleri arasında ve etkinlik günlerinde etkinlik başlayana kadar açık.