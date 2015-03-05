Özgecan Aslan anısına düzenleniyor

Satranç sporuna gönül vermiş kadınlara 2009 yılından bu yana destek veren Arzum, 2015 Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’nın ana sponsorluğunu üstlenerek, final turnuvasında Gaziantep’te yaşanacak büyük heyecana ortak olacak.



Satranç sporuna gönül vermiş kadınlara 2009 yılından bu yana destek veren Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2015 Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’nın ana sponsorluğunu üstlenerek, final turnuvasında Gaziantep’te yaşanacak büyük heyecana ortak olacak.



Bu yıl "Özgecan Arslan" anısına düzenlenecek "Arzum Kadınlar Satranç Şampiyonası"nın açılışı 9 Mart 2015 Pazartesi günü saat 16.30'da Gaziantep Anatolian Otel'de, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve Arzum Pazarlama İletişim Müdürü Yeliz Bilgin Ünal’ın katılımıyla gerçekleşecek. Arzum ana sponsorluğunda 9 Mart Pazartesi günü başlayıp 14 Mart Cumartesi günü sona erecek turnuvada dereceye giren sporculara Arzum Elektrikli Ev Aletleri tarafından toplamda 22.500 TL tutarından ödül ve ayrıca çeşitli hediyeler verilecek.



Arzum Kadınlar Satranç Şampiyonası öncesinde değerlendirmede bulunan Arzum Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı şunları söyledi: "Ülkemizde satrancın desteklenmesi gerektiğinin ve küçük yaşlardan itibaren çocukların bu spora teşvik edilmesinin öneminin farkında olarak, satranç sporuna gönül vermiş kadınlara 2009 yılından bu yana destek vererek Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’nın ana sponsorluğunu üstleniyoruz. Kadın sporcularımızın uluslararası turnuvalarda ülkemizi başarı ile temsil etmeleri için Arzum olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Turnuvaya katılacak olan sporcuların ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım."