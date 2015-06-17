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    HaberlerEtkinlikÖzlem Güzel Bale ve Müzik Okulu ÇYDD'le birlikte
    17.06.2015 - 12:11 |

    Özlem Güzel Bale ve Müzik Okulu ÇYDD'le birlikte

    Kurulduğu günden bu yana ÇYDD yararına gerçekleştirdiği Bale Resitalleri ile bilinen Özlem Güzel Bale ve Müzik Okulu, sağlığında Sn. Türkan Saylan’ı da resitallerinde birçok kez ağırlama fırsatı buldu.

    Özlem Güzel Bale ve Müzik Okulu ÇYDD'le birlikte

    Kurulduğu günden bu yana ÇYDD yararına gerçekleştirdiği Bale Resitalleri ile bilinen Özlem Güzel Bale ve Müzik Okulu, sağlığında Sn. Türkan Saylan’ı da resitallerinde birçok kez ağırlama fırsatı buldu.

    Üç senede bir gerçekleştirilen Resitaller, amatör heyecanı kaybetmeden, profesyonel düzeyde sahneleniyor. Okul, bu yıl Resitalde, rollerin tümünü kendi öğrencilerinin oluşturduğu, klasik bale repertuarının en önemli eserlerinden biri olan “GİSELLE Balesini” sahneliyor. Ayrıca, mezunların başlıca bale eserlerinden sololar sergileyecekleri gecede, okulun Sanat Danışmanlığı’nı da yapan İDOB (İstanbul Devlet Opera ve Balesi) Sanatcısı Sn. Nil BERKAN’ın “TANGO” adlı eseri ile Modern Dans performansları da izlenecek.

    27.06.2015 tarihinde, CKM’de (Caddebostan Kültür Merkezi) gerçekleştirilecek bale resitaline profesyonel kadrosuyla hazırlanan Okul; Kadıköy ve Kartal Belediye Başkanları ile Royal Academy of Dance (RAD) ve İngiliz Birleşik Müzik Okullarından (ABRSM) gelecek konuklarını da ağırlamaya hazırlanıyor.

    Eğitim ve Sanat Dünyası’nda 19. senesini dolduran Özlem Güzel Bale ve Müzik Okulu; MEB, RAD (Royal Academy of Dance) ve ABRSM (Associated Board of Royal Schools of Music)’ye bağlı ve bu kurumların İstanbul 1 No’lu sınav merkezi olarak çalışmalarına devam ediyor. Bale Okulu’nun bir diğer özelliği ise, eğitmenlerinin tümünün mezun öğrencilerinden oluşması ve birçok başarılı öğrenciye burs imkanı sağlaması...

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