Ağustos Ayında Bahçe İşleri

Yaz mevsiminin bu son ayında bahçede yapılacak işleri beraber gözden geçirelim;

Susuzluktan veya bakımsızlıktan dolayı kurumuş, dökülmüş ve ölmüş bitkilerinizin budamasını temizliğini yapın. Temizliği yapılmamış bitkiler; hem bahçenizi kötü gösterir hem de bitkiler arasında hastalık oluşmasına neden olur.

Bahçenize daha önceden istediğiniz veya belirlediğiniz saksılı bitkilerinizi dikebilirsiniz. Bahçenize diktiğiniz ağaç, çicek, çalı bitkileri bahçenizin havasını değiştirecektir. Bitkinizi diktikten sonra can suyu vermeyi unutmayın. Çünkü yeni dikilen bitkilerin toprağa çabuk adapte olması için ilk sulama önemlidir.

Bitki gruplarında, çicek gruplarında, meyve-sebze kısımlarında yabani otlar oluşmuş ise mutlaka temizleyin. Yabani otlar bitkilerinizin topraktaki vitaminine, besinine ortak olur. Zamanla bitkinizin gelişimini engeller, bitkinizi zayıflatır.

Bahçenizin çim alanı nasıl? kontrol edin ve eksikleri not alın. Çünkü çim bahçenizin güzel gösteren en önemli unsurdur

Çim alanlarınızda ara ara açıklıklar var ise yama çim yaparak tek görüntü elde edebilirsiniz. Çiminizde yosunlaşma var ise çim alt yapınızı kontrol edin. Drenajını sağlamlaştırın. Drenajı kötü olan çim alanlar da yosunlaşma ve mantarlaşma hastalıkları sıkça görülmektedir.

Çim alanlarınızı belli periyotlarda havalandırın. Bu işlemi el çapası veya havalandırma makineleriyle yapabilirsiniz. Havalandırma çiminizin topraktaki köklerinin rahat gelişimine katkıda bulunarak çiminizin sağlıklı gelişimini sağlar.

Çiminizin alt yapısı kadar üst yapısı da önemlidir. Bu nedenle çimlerinizin boylarını uzatın ve belirli zaman aralıklarla biçmeyi ihmal etmeyin. Çiminizin sulamasını yaz boyunca kontrollü bir şekilde yapın. Otomatik sulama sisteminizi kontrol edin.

Sebze bahçelerinizi ve meyve ağaçlarınızı gözlemleyin. Bu mevsimde böceklenme ve mantarlaşma hastalıkları sıkça görülmektedir. Bitkinizin yaprağında, dalında, gövdesinde veya toprağında böcek, mantar gördüyseniz mutlaka bir yetkiliye (ziraat müh./teknikeri, bahçevan) kişiye danışarak ilaç alın ve ilaçlama yapın. Unutmayın zamanında yapacağınız ilaçlama bitkinizin verimin arttıracaktır.

Bahçenizde süs havuzunuz var ise havuz içini temizlemeyi ihmal etmeyin. Temizlenmemiş havuz içinde yosunlaşma sıkça görülür buda bahçenizde koku oluşmasına neden olur.

BAHÇENİZİN POZİTİF ENERJİSİ SİZİ SIMSIKI SARMASI DİLEĞİMLE……….

ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ////YÜKSEK PEYZAJ MİMARI.