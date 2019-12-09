Dar Evler İçin Bitki Önerileri

Ev bitkilerini hepimiz çok severiz. Büyükte olsa, küçükte olsa bitki yetiştirmeye özen gösteririz. Bazen ev içerisindeki dekorasyonumuz öyle yoğun ve yorgun gözükür ki ev bitkilerini bakabileceğimiz yer kalmaz. Alan sınırı yaşayan evlerde bitki yetiştirmek ve ilgilenmek zordur. Her saksılı bitkinin uygun ev koşullarında rahatça gelişebilmesi için ev içerisinde uygun mekanlar olması gereklidir. Böyle durumlarda ev dekorasyonunu bozmayacak hem de bitkilere uygun yerler açacak fikirlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçları hep beraber gözden geçirerek evlerimizi bitkilerle tazeleyip, doğallık katalım.

Öncelikle ev dekorasyonunuzu inceleyin. Hangi odanızda (mutfak, salon, balkon, teras, çocuk odası…) bitki yetiştireceğinize karar verin.

Yetiştireceğiniz alanın güneşlenme, ışık ve ısı özelliklerini not alın. Çünkü bitkilerin yaşayabilmesi için ısı, ışık, güneşlenme ve nem önemlidir.

Ev bitkileri için saksı çok önemlidir. Saksılar bitki gelişimine uygun olmalı ve ev dekorasyonuna uyum sağlamalıdır.

Bitkilerinizi uygun saksı, uygun yaşam şartı sağladığınız ise sıra bitkilerinizi yerleştirmek için yapacağınız dizaynı belirlemede.

Ahşap veya ferforje den yapılmış raflı sistem temin edin. Bu evinizde kullanmadığınız kitaplık veya dolap içi çekmecelik olabilir. Temin ettiğiniz bu sistem üzerine koyacağınız birden çok saksılı bitkiler hem ev içerisinde fazla yer kaplamayacak, hem görsel bir şölen oluşturacak hem de bitkinin bakımı daha kolaylaşacaktır.

Yine kullanmadığınız sehpa, masa veya konsol gibi mobilyalarınızı boyayarak üzerinde çok güzel bir bitkilik olan oluşturabilirsiniz. Bu mobilyalarınızın üzerine koyacağınız büyüklü küçüklü saksılarla hareketli görünüm oluşturabilirsiniz. Bitki aralarına koyacağınız aksesuarlarla evinizde harika bir dekor oluşturursunuz.

Ev tavanınıza askılı sistem yapın. Tavanıza makrome askılık veya kancalı çivilerle oluşturacağınız alanlarla değişik ( hedera, fujer, potos…) bitkiler koyabilirsiniz. Böylelikle evlerde doğal bir görünüm sağlayarak hareketlilik elde edebilirsiniz.

Basamaklı mobilya veya kullanmadığınız ayaklı merdiveninizi bitki standı olarak kullanabilirsiniz. Bu aksesuarlara birden çok bitki yerleştirerek daha estetik ve daha bakımlı bir görüntü elde edebilirsiniz. Birçok bitkiniz için harika bir kullanımlık alan oluşturursunuz.

Ev içindeki duvarlarınız boş mu?, hep resimler mi var?değişiklik ister misiniz? O zaman duvarınızı bitkilendirin. Bunun için öncelikle duvar bitkilendirmesi için saksılık alın. Bu tarz saksılıkları yapı malzemelerinden, fidanlıklardan veya bitki marketlerinden bulabilirsiniz. Evinizin yapısına ve duvar dokusuna, durumuna göre temin ettiğiniz saksılığa uygun birçok iç mekan bitkileri ( hedera, spaty, hoya, succulent, cactus, kalanchoe, calathea….) dikerek evinizin içinde yeni bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz.

ÇİCEKLERİN POZİTİF ENERJİSİ SİZİ SEVGİ İLE SARMASI NİYETİYLE…