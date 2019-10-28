Ev Bitkileri Neden Çicek Açmaz

Çicekleri, çicekli bitkileri çok severiz. Genelde evimize çicekli bitkiler alırız. Orkide, açelya, menekşe, kalanşo, spaty, anthorıum….. gibi çicekli bitkileri evlerimizde sıkça bulundururuz. Belli bir süre çicekli olarak kalan bitkimizin daha sonra çicek açmadığını fark ederiz. İlaçlar, vitaminler kullanırız ama bir türlü eskisi gibi çicek açtıramayız. Bu durum kötü görüntülere sebep olan bir sorun olmaya başlar.O zaman bu soruna aşama aşama hep birlikte çözüm bulalım.

Öncelikle çicekli bitkilerinizi iyi tanıyın.

Her çicekli bitkinin çiceklenme süresi ve zamanı farklıdır.

Çicekli bitkiler günde en az 2-3 saat gün ışığına ihtiyaçları vardır.

Çicekli bitkilerinizin saksıları küçük ve dar geliyorsa bitki kendini geliştiremez ve çicek açamaz.

Yeterli su almayan bitkiler gelişimlerini aksatır ve çiceklenme süresini kısaltır.

Çicekli bitkilerin mevcut toprağı kalitesi düşük ve uzun zamandır aynı toprak kullanılıyorsa bitki gelişimini azaltır ve çicek açma süresini kısaltır.

Bitkinin üzerinde yaprak bitleri veya mantari hastalıklar var ise bitki gelişimini yavaşlatır ve çicek açamaz.

Bitkinin kendi mevcut toprağında yeterli vitamin ve mineraller yoksa bitki çicek açmasını durdurur veya yavaşlatır.

Bitkinin mevcut toprağında fosfat besin elementi oranı az azot besin elementi oranı yüksek ise bitkinin çicekleri açmaz.

Bitkinin bulunduğu yerden çok rüzgar alıyorsa bitki açtığı çicekleri çabuk döker ve çiceklenme süresi kısalır.

SEVGİ,HUZUR VE MUTLU GÜNLERİNİZİN BOL OLMASI DİLEĞİMLE………