Ev Bitkilerine Kış Bakımı

Ev bitkileri kendi gelişimini sağlıklı olarak sürdürebilmesi için bakıma ihtiyacı vardır.

Her ev bitkisinin ayrı ayrı ve farklı zamanlarda özenli bakım gösterilmelidir.

Kışın ev sıcaklığı normal oda sıcaklığından biraz daha fazla sıcak olur.

Bu durumu bazı bitkiler severken, bazı bitkilerde şaşırma evresi geçirir.

Bu şaşırma evresinde bitki gelişimini aksatır; yapraklarının rengini değiştirir, yapraklarını döker, çiceklerini döker ve bitki zayıflamaya başlar.

Bu evrenin süresi bazı bitkilerde (ev açelyası,menekşe..) uzun zaman sürse de bazı bitkilerde (Benjamin, kraton, difenbachia) kısa zamanda sürer.

Kış mevsiminde ev sıcaklığı değişimlerinin paralelinde bitkilerin su ihtiyaçları da değişmektedir. Her bitkinin su ihtiyacı farklıdır. Bu nedenle bitkilere toprak iyice kuruduktan sonra su verilmelidir. Sulama rutin yapılmalı, aynı sulama kabı kullanılmalı ve aynı su ölçüsü verilmelidir.

Ev bitkilerini mümkün olduğu kadar ısıtıcıların (soba, kalorifer, doğalgaz peteği…) yanına yaklaştırmayın. Çok sıcak alan bitkilerin dış görünümünde olumsuz fizyolojik değişimler(yaprak uçlarında kararmalar,yaprak ve çicek dökmeler….) meydana gelmektedir.

Kış mevsiminde mevcut ev bitkinizin yeri; özel bir durum (dekor değişikliği) olması dışında çok sık değiştirilmemelidir.

Ev bitkileri soğuk hava akımında çok çabuk etkilenir. Mümkün olduğunca hava akımının yoğun olduğu bölgelere ev bitkisi konulmamalıdır.

Hemen her ev bitkisi kış mevsiminde uyku dönemine girdiklerinden kendi gelişimini yavaşlatır. Bu olay normal karşılanmalıdır.

Ev bitkileriniz zayıf ve sağlıksız duruyorsa ihtiyacına göre granüllü (yavaş eriyen NPK) gübre kullanılmalıdır. Bitki uyku döneminde kendi ihtiyacına göre granüllü gübreden alır.

Yapraklı ev bitkilerinizi temiz bir pamuk yardımıyla ve hafif nemlendirerek yapraklarını haftanın bir günü silerek temizleyin. Bu işlem bitkinizi rahatlatır, temiz hava almasını sağlar ve nem ihtiyacını karşılar.

Bu mevsimde mümkün olduğunca bitkinizin saksısını değiştirmeyin.

SAĞLIK,HUZUR VE MUTLULUK SİZİNLE OLMASI DİLEĞİMLE…………