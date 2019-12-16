Ev İçi Duvar Bitkilendirmesi
Evinizdeki duvarlara bahçe havası vermek ister misiniz? Haydi o zaman aşama aşama duvar bitkilendirilmesi yapalım!!!
- Ev içerisinde bol ışık alabilecek, sağlam bir duvar yüzeyi seçin.
- Bu duvar yüzeyinin ne kadarına bitkilendirme yapacağınızı belirleyin ve ölçüm yapın.
- Duvarınızın cevresinde veya cok yakınında ısıtıcı bulundurmayın.
- Duvar bitkilendirmeniz için bitki çeşidine karar verin. Genellikle aynı türlerden ve benzer yaşam koşullarına sahip bitkilerden seçim yaparsanız duvar bitkilendirmeniz daha sağlıklı, daha estetik ve daha uzun ömürlü olacaktır. Succulent bitki (echeveria, sanseveria, kalanchoe, hoya….gibi) grubu veya yapraklı bitki (spaty,hedera,anthorıum,calathea..gibi) grubu tasarımı oluşturabilirsiniz.
- Seçtiğiniz bitkilerin en küçük boyutlarından temin edin. Çünkü bitkilendirilen alanın dar olması bitki gelişiminde olumsuz etki oluşturur. Mümkün olduğunca küçük bitki seçerek bitkinin yerinde büyümesi sağlanmalıdır.
- Seçtiğiniz bitki grupların yaşayacağı toprak; mümkün olduğunca taze, gübreli, havalandırılmış olmasına dikkat edilmelidir.
- Bitkilendirme yapacağınız duvarı belirlediniz, kullanacağınız bitkileri seçtiniz sıra duvar bitki konstrüksiyonuna…. Bu malzemeyi artık hemen her yerde bulabilirsiniz. Çok çeşitli olduğundan rahatlıkla temin edebilir veya yaptırabilirsiniz. Yapı marketlerinde, bitki marketlerinde, fidanlıklarda; çelik, ahşap, keçe ve plastik konstrüksiyon olarak yer almaktadır. Özellikle iç mekan kullanımlarından seçmeye özen gösterin.
- Duvar konstrüksiyonunu seçerken, drenaj teminine, sağlamlığına ve estetiğine dikkat edin.
- Duvar yüzeyine seçtiğiniz konstrüksiyonuzu monte aşamasında mutlaka bir uzmandan yardım isteyiniz.
- Sıra geldi, duvar bitkilendirmenizin iskeleti olan saksılandırmayı yaptıktan sonra belirlediğiniz bitkileri dikme aşamasına…. Bitkileri köklerini çok fazla zedelemeden hafifçe kök alt kısmını kaşıyarak bitkileri kendi tasarımınıza göre dikmeye başlayabilirsiniz.
- Oluşturduğunuz bitki tasarım arasına ufak heykeller, minik aksesuarlar koyarak bitkilendirmeyi daha hareketli daha estetik hale getirmiş olursunuz.
- Bütün işlemler bittikten sonra bitkilerinize can suyu vermeyi unutmayın.
- Duvar bitkilendirilmesi bakım yapıldıkça güzelleşir. Bu nedenle rutin olarak yapacağınız bakım size güzel bir bahçe görüntüsü olarak geri dönecektir.
DOĞANIN TÜM GÜZELLİKLERİ SİZİ HEP GÜLÜMSETMESİ DİLEĞİMLE…
YÜKSEK PEYZAJ MİMARI///ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ