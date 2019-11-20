Ihlamur Ağacı Nasıl Yetişir?

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği ve şifa kaynağı olan Ihlamur çayının ağacını tanıyor musunuz? Haydi gelin bu şifa ağacını tanıyalım!!!!

Ihlamur ağaçları yaprak döken dayanıklı yol ağacı olarak tanınmaktadır.

Bulundukları yerin havasını temizler ve diğer bitkilerdeki böceklenmeyi azaltır.

Ihlamur ağaçları gölge yapan güçlü yapısı ile ortamı serinletir ve ferahlatır.

İyi bakıldığında 20+ metre kadar boylanır.

Kazık kök yapar bu nedenle toprak kaymalarını önler.

Gerek yaprağı gerek çiceği ile insan sağlığına olumlu katkıda bulunur.

Kuşların, kelebeklerin sevdiği bitki olan ıhlamur ağaçları ılıman iklimleri sever. Güneşli ortamlarda sağlıklı gelişme gösterir.

Derin, hafif asidik, besin maddelerince zengin olan topraklardan hoşlanır. Kireçli topraklarda da yetişebilir ama tuzlu topraklarda sağlıklı gelişemez.

Bahçelerin baş ağaçları arasında yer alır. Park bahçelerde grup halinde, sınırlandırmada ve rüzgar önlemede rahatlıkla kullanılmaktadır.

Ihlamur ağaçları daldırma ve tohum ile üretilmektedir.

Ihlamur ağacının 25 den fazla türü vardır.

Ihlamur ağaçları gerek yapısı gerek kendisinde bulundurduğu vitamin ve minerallerden dolayı kozmetik sektöründe, gıda sektöründe çokca tercih edilmektedir.

Özellikle yaprakları ve çiceklerinden elde edilen bitki çayları kış mevsimlerinde tercih edilmektedir. Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı vücudun direncini arttırır. Kokusuyla insanları rahatlatır ve vücudu dinlendirir.

Ihlamur ağacının yaprak ve çicekleri birlikte toplanılmalıdır. Mutlaka temiz makas kullanılmalıdır ve ağaç zedelenmemelidir. Toplanılan yaprak ve çiçekler temiz bir yerde kurutulmalıdır.

Ihlamur ağaçlarının yapısı dayanıklı ve güçlüdür. Kolay kolay hastalanmaz. Ama fiziksel eksiklerden meydana gelen durumlarda en çok rastlanılan hastalık külleme hastalığıdır. B u hastalık gözükür gözükmez hemen ilaçlanmalıdır. Rutin yapılan ilaçlama bitkiyi hastalıktan kurtarır.

HUZUR, MUTLULUK,SEVGİ KENDİNİZDEN VE ÇEVRENİZDEN EKSİK OLMAMASI DİLEĞİMLE…..