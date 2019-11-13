Kasımpatı Nasıl Bakılır?

Aylardan Kasım, çiceklerden Kasımpatı çiceği!!; Haydi gelin Kasımpatı çiceği nasıl bakılır sorusuna cevaplar bulalım?!

Kasımpatı çicekleri dış mekan yani bahçe bitkileridir.

Kalıcı olduklarından bahçelerde, saksılarda kolaylıkla yetiştirilir.

Kasımpatı bitkileri çok güneş alan yerlerden hoşlanmazlar. Yarı gölge yarı güneş alan yerlerde sağlıklı gelişim göstermektedir.

Kasımpatı bitkileri soğuklara dayanıklıdır. Donlarda ve buzlanmalarda kökün zarar görmemesi için bitkinin toprak yüzeyi hayvan gübresi ile kaplaması gerekir. Bu gübre bitkiyi besler, aşırı soğuklara karşı korur.

Kasımpatı bitkileri budanma şekline, yetiştirilme büyüklüğüne göre saksıda süs bitkisi, vazolarda kesme çicek bitkisi veya süsleme çelenklerinde dekoratif bitkisi olarak kullanılmaktadır.

Kasımpatı bitkilerinin sağlıklı gelişimi ve bol çicek vermesi için mutlaka günde 2-5 saat gün ışığı görmesi gerekmektedir.

Kasımpatı çiceklerinin kurumuşları düzenli olarak temizlenirse bitki kendini yeniler ve daha çok çicek açar.

Yıl içerisinde iki veya üç defa yapılan form budamaları bitkiyi rahatlatır, daha fazla ışık almasını sağlar, köklerini güçlendirir ve çok çicek açmasına neden olur.

Kasımpatı çicekleri gübreyi çok sever. Özellikle İlkbahar, sonbahar mevsimlerinde verilen gübre bitkiyi sağlıklı yapar. Bitkinin ihtiyacına göre(NPK) yapılan gübreleme her zaman olumlu etki yapar.

Kasımpatı çicekleri iyi bakılmazsa çabucak hastalanır. Bu durumu önlemek için hastalık ilk aşamada fark edilmeli ve durumuna göre insektisit veya fungusit ilaçları ile ilaçlanmalıdır.

Torflu toprağı seven kasımpatı bitkileri her sene yenilenmelidir. Özellikle saksıda yetiştirilen bitkilerin toprakları tazelenirse bitki gelişimi hızlanır ve sağlıklı olur.

Aşırı yapılan sulama bitkiyi hastalandırır ve çürümesine neden olur. Bu durumu önlemek için bitki düzenli sulanmalıdır. Toprak kurudukça su verilmelidir.

SEVGİ,HUZUR,MUTLULUK ETRAFINIZDA BOLCA OLMASI DİLEĞİMLE…..