Kış Mevsiminde evlerde bahçe huzuru yaşamak artık çok kolay!! Sadece biraz sabır, biraz ilgi ve birazda bilgi gereklidir. Haydi o zaman kış bahçesi nasıl yapılır? Adım adım inceleyelim!!!

Evinizin hangi yerine (balkon, teras…) kış bahçesi yapmayı düşünüyorsunuz öncelikle onu belirleyin.

Belirlediğiniz yerin tadilata başlamadan önce konunun uzmanı hakkında danışmanlık alın.

Kış bahçe modelleri çok çeşitli ve şekillidir. Bu nedenle evinizin yapısına ve konumuna göre kış bahçe modelinizi belirleyin. Belirlediğiniz model hem ev ile uyumlu olmalı hem de doğal bir görünüm sağlamalıdır.

Kış bahçesi için kullanacağınız malzeme (ferforje, mika, cam, naylon, çelik, ahşap…) seçimi de model belirlemede çok önemli bir yer kaplar. Her zaman maliyet ve dizayn uyumlu ve uygun olmalıdır.

Seçtiğiniz malzeme türleri temizliğe elverişli, pratik ve dayanıklı olmalıdır.

Uygulama sırasında kullanılacak konstrüksiyon sistemi, bahçenin daha uzun ömürlü ve sağlam olmasını sağlar.

Kış bahçenizin duvarları camdan olacağı için camın katlanabilir (açılıp kapanabilir) olmasına dikkat edin. Katlanabilinir cam; kış mevsiminde bitkilerinizi soğuktan korurken, yaz mevsiminin sıcağında serinletir.

Kış bahçesinde ışık da çok önemlidir. Kış bahçenizi bol güneş ışığı alan yere konumlanmalıdır.

Kış bahçesinde bitkilerin sağlıklı gelişmesi için sıcaklık; ortalama oda sıcaklığında (18-21derece) olmalıdır.

Kış bahçeleri ısıtma-soğutma-havalandırma sistemlerine sahip olmalıdır. Bu sistemlere sahip olan kış bahçesindeki bitkiler daha uzun ömürlü olur ve ideal gelişim gösterirler.

Bahçe içerisinde kullanacağınız mobilyalar bahçe havasını yansıtmalı, sağlam olmalıdır. Renkleri içerinde bulunduğu bahçe atmosferine uyum sağlamalıdır.

Minderler, aksesuarlar ve heykeller yapacağınız kış bahçenize hareketlilik kazandırarak daha da yaşanılası bir bahçe ortamı oluşturur.

Akşamları da oturup bahçe keyfini yaşamak isterseniz mutlaka aydınlatma kullanın. Yine aydınlatma seçimi; yaptığınız bahçe sitiline uygun olmalı ve gözü yormamalıdır.

Kış bahçesi için seçtiğiniz bitkiler, bahçe tasarımının en belirginleştiren öğesi olacaktır. Kentia, Areca, Spaty, Anthorıum,Calathea, Yucca, Draceana gibi yapraklı salon bitkileri; orkideler,açelyalar,menekşeler gibi çicekli bitkiler; kumkuat,limon gibi meyveli bitkiler ortamı tamam ile pozitif yönde değiştirecektir.

Bitki seçiminde mutlaka ortamın sıcaklık ve güneşlenme noktaları göz önünde bulundurun. Sıcaklık ve güneşlenme durumuna göre belirlediğiniz bitkiler daha uzun ömürlü ve sağlıklı gelişim gösterir.

Seçtiğiniz bitkilerin saksıları farklı olmasın. Çünkü farklı saksılar gözünüzü yorar. Bahçenin bırakmak istediği etkiyi azaltır. Aynı renk ve şekilde büyüklü küçüklü kullanacağınız bitki saksıları ortamı hareketlendirirken, etrafı güzelleştirir, ortamı dengeler ve etrafındaki objelerle uyum sağlar.

HUZURLU,MUTLU GÜNLER YAŞAMANIZ DİLEĞİMLE……