Mutfak İçin Bitki Önerileri

Yepyeni bir yıla evinizi yenileyerek başlamaya ne dersiniz? İlk önce ev içerisinde en çok vakit geçirilen mekanlardan mutfağınızı; renklendirmenin, tazelendirmenin en doğal yöntemlerini keşfedelim. Haydi o zaman başlayalım!

•Öncelikle her mutfak mekanı farklı dizayn edilmiştir. Her mutfağın güneşlenmesi, ışık alması, nem oranı farklıdır. Bu nedenle mutfağınızın fizyolojik durumuna göre bitkilendirme yapılmalıdır.

•Mutfağınızın fizyolojik ihtiyaçlarını belirledikten sonra mutfak içerisinde sizi rahatsız etmeyecek köşeleri belirleyin. Örneğin; cam önü olabilir, pencere kenarı, raflar olabilir, askılıklar olabilir, mutfak balkonu olabilir.

•Sıra geldi mutfak içinde kullanacağınız bitkileri belirlemeye….Sebze mi yetiştirmek isterseniz, succulent mi yetiştirmek isterseniz, çicekli bitki mi yetiştirmek isterseniz, ya da yapraklı salon bitkisi mi yetiştirmek istersiniz.Kararınızı verin.

•Mutfak tavanının birkaç yerine kanca monte edin. Monteye askılı saksılık takın ve içine; Aşk merdiveni (nephrolepsis spp.), hedera helix (orman sarmaşığı) veya telgraf çiceği (tradescantia spp.) yerleştirin. Bir anda mutfağınızın havasının değiştiğini fark edeceksiniz. Bu bitkilerin bakımı kolaydır, bulundukları ortamın havasını değiştirir ve kötü kokuları emer.

•Mutfağınızın raflarını renklendirmeye ne dersiniz? Succulent bitki türleri bu yerler için uygundur? Aydınlık mekanlar içindeki raflara büyüklü küçüklü saksılar içerisine koyacağınız çeşitli succulent ( echeveria, hoya,kalanchoe…) bitkilerle mutfağınızın havasını değiştirebilirsiniz.

•Mutfak cam önünüzde sebze yetiştirmek ister misiniz? Öncelikle cam önüne koyabileceğiniz dikdörtgen, kare veya yuvarlak formda saksı belirleyin. Belirlediğiniz saksılara taze, gübreli toprak koyun. İster çelik olarak ister tohum olarak nane, maydanoz, kekik… gibi bitkileri rahatlıkla yetiştirebilirsiniz.

•Bozulmaya yakın veya çürümeye başlamış soğanlarınızı mutfak cam önünde fazla derin olmayan bir saksı içerisinde baş uç kısmı yukarıda kalacak şekilde dikerek kolaylıkla yetiştirebilirsiniz.

•Mutfak masanız büyük ise hemen küçük bir kısmını kaplayacak şekilde bitkilendirin. Mutfak dekorunuza uygun bir yayvan saksı içerisine değişik türlerde succulent bitkiler dikerek masanızın havasını değiştirebilirsiniz.

•Mutfağınızın duvarlarında uygun bir yer belirleyin, büyüklü küçüklü duvar rafları monte edin ve buralara sarkan bitkiler koyun. Artık sizinde yemyeşil yeşil duvarınız oldu.

•Teraryum bitkilendirmeleri sever misiniz? Mutfağınızda masa üstüne veya cam önüne koyarak doğal bir görünüm elde edebilirsiniz.

•Eğer mutfağınız büyük ise uygun bir yerine boylu salon bitkisi koyabilirsiniz. Yucca, Draceana, Benjamin gibi nem seven bitkiler koyarsanız hem mutfağınız güzelleşecek hem de mutfağınızdaki kötü kokuları azaltacaktır.

Evinizi güzelleştirmek sizin elinizde sadece ufak dokunuşlar yapmanız yeterli olacaktır …….

ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ////YÜKSEK PEYZAJ MİMARI