Saksıda Biber Nasıl Yetişir?

Öncelikle biber yetiştireceğiniz mekanı belirleyin. Balkonunuzda mı? Pencere önünde mi? yoksa Terasınızda mı yetiştirmek istiyorsunuz?

Unutmayın biberleriniz için belirlediğiniz mekan; saksınızın boyutunu ve biberinizin türü seçiminde önemli rol oynamaktadır.

Seçtiğiniz mekanın güneş almasına ve havadar olmasına dikkat edin.

Kaç saksıda biber yetiştireceğinize karar verin. Saksı seçerken saksınızın derin, geniş ağızlı ve sağlam olmasına önem verin.

Örneğin; Küçük cin biber yetiştirmek isterseniz daha küçük bir saksı, çarliston veya dolmalık biber yetiştirmek isterseniz büyük saksı modeli tercih edin.

Saksıların altlarına drenaj için delik açın.

Biberlerin sulamasını takip edebilmeniz için seçtiğiniz saksıların tabaklı olanlarını tercih edin. Bu sayede bitkinin doygun su alıp almadığını gözlemleyebilirsiniz.

Sıra geldi toprak seçimine….! Geçirgen, su tutma kabiliyeti orantılı, besin ve organik maddece zengin ,kumlu, tınlı ve ph değeri 6-6,5 toprak tercih edin.

Saksınızın büyüklüğüne göre önerilen toprak miktarı alın. Saksınıza toprağı yerleştirmeden önce saksı dibine küçük kiremit parçaları ve küçük taşlardan koyun. Bu parçalar toprağın suyun doğru bir şekilde süzmesini sağlar.

Saksıların dibine yerleştirdiğiniz parçaların üzerine; önerilen toprağı saksının yüzeyine gelecek şekilde koyun.

Biberinizi tohum ile üretmek isterseniz; Biber tohumlarını saksınızın her tarafına orantılı gelecek şekilde yerleştirin. Yerleştirme işlemi bittikten sonra tohumları kapatacak şekilde önerilen topraktan örtün ve elinizle toprak yüzeyine hafifçe bastırarak saksı yüzeyini düzleştirin. Ardından süzgeçli bir suluk yardımı ile ilk can suyunu verin (evinizde bulunan biberlerin içindeki biber tohumlarını kullanabilirsiniz).

Tohum ile üretimde dikkat edilmesi gereken nokta tohumların saksı dibine doğru ekilmemelidir. Yani ekim derinliği yüksek olmamalıdır.Tohumlar toprak yüzeyinin 2-3 cm aşağısında olmalıdır.

Biberinizi Fide ile yetiştirmek isterseniz; Bitki marketlerinden veya fidanlıklardan satın aldığınız biber fidelerini kendi saksılarından dikkati bir şekilde, köklerine zarar vermeden çıkartın ve önceden hazırladığınız saksınıza belli aralıklarla dikimini gerçekleştirin. Saksınızın boyutuna göre saksı fidelerini bir veya birden fazla yerleştirebilirsiniz. Unutmayın fideler hızlı büyüdüğünden ve büyüyen fideler birbirlerini sıkıştırmaması için çok sık dikim yapmayın. Dikimi yapılan fidelerin can suyunu verin.

Fide ile yetiştirdiğiniz biberleriniz ilk zamanlarda hızlı büyüme gösterebilir bu nedenle saksılarda bir veya birden fazla destek çubuğu bulundurmalısınız. Destek çubukların biber dallarını koruyarak, kırılmasına veya zarar görmesine engel olur.

İster tohum ister fide halinde biberlerinizi üretin ama mutlaka düzenli sulamayı ihmal etmeyin. Su bitki gelişimi için önemlidir.

ŞİMDİDEN KOLAY GELSİN…………!

HUZUR,MUTLULUK,SEVGİ HAYATINIZDA BOLCA OLMASI DİLEĞİMLE………….