Saksılı Açelyaların Bakımı

Hepimiz açelyaları; çiceklerinin, yapraklarının ve formunun güzelliğinden dolayı çok severiz. Genellikle evlerimiz için tercih ettiğimiz çicekler arasına yer alır. Haydi gelin!!, evdeki saksılı açelyalara nasıl bakmalıyız?, nasıl daha çok çicek açtırabiliriz?..... sorularına cevaplar arayalım

Unutmayın! Açelya bitkileri Dış mekan yani bahçe bitkisidir.

Açelyaların türleri o kadar fazladır ve farklıdır ki bazı cinsleri ev şartlarında da yaşayabilir.

Açelyalarınızı Direk güneş alan yere koymayın. Açelya bitkileri aydınlık bol ışık alan mekanları severler.

Açelyaların bulundukları yer hava akımının sıkça bulunduğu yer olamamalıdır. Çünkü hava akımın olduğu yerlerde bitki çiceklerini erken döker ve gelişimini aksatır.

Açelyaların bulundukları ortam fazla sıcak olmamalıdır Özellikle çicekli dönemdeyken. Ortalama sıcaklık 15-20 derece idealdir.

Açelyaların solmuş çicekleri temizlenirse bitki daha sağlıklı gelişir. Bitki form kazanır ve üst yapısını daha iyi geliştirir.

Açelyaları estetik gözükmesini istiyorsanız mutlaka yılda iki defa biçim budaması yapılmalıdır. Bitkinin fazla dalları budanarak yapılan budama şeklidir.

Açelya çok sık saksı değişimi sevmez. Bitkinin genel yapısına göre mevcut saksının bir numaralı büyük saksıya dikimi yapılmalıdır. Saksı fazla derin olmamalı, ağız çapı geniş olmalıdır.

Açelya saksı değişiminde kullanacağınız toprak açelyalar için özel toprak olmalıdır. Asit oranı yüksek toprak kullanılmalıdır. PH oranı 4,5-6 olmalıdır.

Açelyaların daha sağlıklı gelişmesi için mutlaka düzenli sulama yapılmalıdır. Geniş bir kovanın içerisine suyu koyun. Suyun içersine saksılı açelyalarınızı gövde boğumuna kadar batırın ve suyun içerisinde bekletin. Belli bir süre sonra beklettikten sonra saksınızı kovanın içinden çıkartın ve saksı suyunu süzün. Bu sulama yöntemi bitkinin doygun su almasını sağlar.

Açelyalar yapı gereği yıl içerisinde daha çok vitamin ve mineral isterler. Bu nedenle yıl içerinde açelyalar için özel gübrelerden temin edin ve gübreleyin. Böylelikle bitkinin daha sağlıklı gelişecek ve daha çok çicek açacaktır.

Nemi seven Açelya bitkileri; bulundukları ortam kuru olursa yapraklarını döker, cansızlaşır ve zamanla hastalanmaya başlar.Bu durumu önlemek için bulunduğu yerin sıcaklığına göre haftada bir veya iki kez yapraklarına su püskürtülmelidir.

SAĞLIK, HUZUR, MUTLULUK HEP SİZİNLE OLMASI DİLEĞİMLE……

YÜKSEK PEYZAJ MİMARI////ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ