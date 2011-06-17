Özürlüler Vakfı yararına Ümit Yılmaz konseri!

Konserden elde edilecek gelirin tamamı engelli çocukların ameliyatlarında kullanılmak üzere Özürlüler Vakfı’na bağışlandı.



Geçtiğimiz yıl çıkardığı ve müzikseverlerle buluşturduğu 2010 yılına damgasını vuran ”Parmaklarımın Ucunda” adlı enstrümantal albümü’nün tüm gelirini de Özürlüler Vakfına bağışlayan Ümit Yılmaz Balans konserinde 13 kişilik orkestradan oluşan yerli ve batı müziği sazlarıyla alanında yetkin birbirinden değerli müzisyenlerle sahne alacak ve muhteşem bir geceye imza atacak.

Çağdaş yorumu, kendine özgü tınısı ve yepyeni besteleri ile büyük beğeni toplayan sanatçı ilk klibini albüme adını veren ”Parmaklarımın Ucunda”adlı eserine çekti. Klibin kareografisini Tan Sağtürk hazırlayarak danslarıyla Ümit Yılmaz’a eşlik etti.

Ümit Yılmaz 23 Haziran 2011 Perşembe akşamı gerçekleştireceği Balans konserinde anadolu ezgileriyle batı disiplinini bir araya getirerek yaptığı albümünden seçtiği ağırlıklı olarak icra edeceği enstrümantal parçaların yanı sıra sözlü eserlerede yer verecek.

Jolly Joker Balans’da gerçekleşecek olan "Parmaklarımın Ucunda"isimli konsere katılmak isteyen müzik severler için biletler Biletix te satışa sunuldu.



Yer : Jolly Joker Balans

Tarih : 23 Haziran Perşembe 2011

Saat : 22:00

Bilet satış noktaları: Biletix –Özürlüler Vakfı- Reyhan Özdemir