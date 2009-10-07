Pamuk’a nişan Eyfel’e bayrak

Düzenlenen törende konuşan Delanoi, Pamuk’un çok sevdiği bir yazar olduğunu vurguladı. Başkan, “Şahsen çok sevdiğim bir yazara Paris kenti adına madalya takmayı bir imtiyaz sayıyorum” dedi.

Öte yandan, Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’nin cephesi de Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Paris’in simgesi tarihi Eyfel Kulesi, 5 gün boyunca, saat 20.00’den sabaha dek Türk bayrağının renkleri kırmızı ve beyaza bürünecek.



‘En Büyük Türkiye’ sloganları

Türk bayrağıyla ışıklandırma gösterisinin startı, kulenin tam karşısındaki “Cafe De L’Homme”da, Türk ve Fransız yetkililer tarafından ortaklaşa verildi. Işıklandırmanın ardından kulenin önünde bekleyen çok sayıda Türk vatandaşı, “Kırmızı Beyaz En Büyük Türkiye” sloganıyla etkinliği coşkuyla alkışladı.

Belediye Başkanı Delanoi, Eyfel Kulesi’nin Türk bayrağının renkleriyle aydınlatılmasına izin verdiği için eleştirildiğine belirterek “Bu kararı aldığım için özür dileme niyetinde değilim” diye konuştu.



Kırmızı ve beyazEyfel’e çok yakıştıParis’in simgesi olan Eyfel Kulesi 5 gün boyunca Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza bürünecek.