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    HaberlerEtkinlikPamuk’a nişan Eyfel’e bayrak
    07.10.2009 - 00:14 | | SABETAY VAROL Paris

    Pamuk’a nişan Eyfel’e bayrak

    Fransa’da ‘Türkiye Mevsimi’ etkinlikleri bünyesinde yazar Orhan Pamuk’a Paris Belediye Başkanı Bertrand Delanoi tarafından kentin en büyük liyakat nişanı olan “Medaille Verneil” takıldı

    Pamuk’a nişan Eyfel’e bayrak

    Düzenlenen törende konuşan Delanoi, Pamuk’un çok sevdiği bir yazar olduğunu vurguladı. Başkan, “Şahsen çok sevdiğim bir yazara Paris kenti adına madalya takmayı bir imtiyaz sayıyorum” dedi.
    Öte yandan, Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’nin cephesi de Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
    Paris’in simgesi tarihi Eyfel Kulesi, 5 gün boyunca, saat 20.00’den sabaha dek Türk bayrağının renkleri kırmızı ve beyaza bürünecek.

    ‘En Büyük Türkiye’ sloganları
    Türk bayrağıyla ışıklandırma gösterisinin startı, kulenin tam karşısındaki “Cafe De L’Homme”da, Türk ve Fransız yetkililer tarafından ortaklaşa verildi. Işıklandırmanın ardından kulenin önünde bekleyen çok sayıda Türk vatandaşı, “Kırmızı Beyaz En Büyük Türkiye” sloganıyla etkinliği coşkuyla alkışladı.
    Belediye Başkanı Delanoi, Eyfel Kulesi’nin Türk bayrağının renkleriyle aydınlatılmasına izin verdiği için eleştirildiğine belirterek “Bu kararı aldığım için özür dileme niyetinde değilim” diye konuştu.

    Pamuk’a nişan Eyfel’e bayrak

    Kırmızı ve beyazEyfel’e çok yakıştıParis’in simgesi olan Eyfel Kulesi 5 gün boyunca Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza bürünecek.

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