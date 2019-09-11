11.09.2019 - 11:50
Pandora 2019 Sonbahar Koleksiyonu’nu tanıttı
Pandora 2019 Sonbahar Koleksiyonu’nu ve yeni marka imajıyla birlikte #WhatDoYouLove mesajını Kozmonot Bomonti’de düzenlediği özel bir davetle tanıttı.
Davete katılanlar arasında; Ceren Moray, Aslı Kızmaz, Hande Anı Can, Ezgi Avcı, Melis Ağazat, Meriç Küçük (Maritsa) de vardı.
Pandora’nın yeni koleksiyonda “O” sembolünden ilham alarak hazırlanan, mücevherin ve sınırsız kişisel ifadenin birleşimini temsil eden “O” kolye uçları en çok dikkat çeken tasarımlar oldu.
Katılan misafirlere #WhatDoYouLove sorusu yöneltildi ve hazörırlanan özel alanda İllüstratör Murat Kalkavan davetlilerin sevdiği şeylerin resimlerini yaptı.
Pembenin tüm tonlarını sahiplenen, kucaklayan Pandora, bu yolla kadınların, kendini ifade etme, eğlence ve farklılarını yansıtıyor ve destekliyor.