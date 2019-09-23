Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerKültür SanatPangea ve Kunst Offensive’den Avrupa’da sanat atağı
23.09.2019 - 13:40 |

Pangea ve Kunst Offensive’den Avrupa’da sanat atağı

UNIQ Hall ve Etkinlik Alanları Yöneticisi Pangea, Kunst Offensive (Sanat Cephesi) işbirliği ile 2019-2020 tiyatro sezonunun en özel oyunlarını Avrupa sahnelerine götürüyor.

Pangea ve Kunst Offensive’den Avrupa’da sanat atağı

Bugüne kadar yüzlerce oyunu yüz binlerce sanatseverle buluşturan UNIQ Hall ve Etkinlik Alanları Yöneticisi Pangea, önemli bir anlaşmaya imza atıyor. İstanbul kültür sanat haritasına yön veren seçkin ve çağdaş oyunlarıyla dikkat çeken Pangea’nın Kunst Offensive (Sanat Cephesi) işbirliği kapsamında artık Türk oyunları Avrupa’da da boy gösterme şansı yakalayacak. 7’den 70’e herkese uygun içerikleriyle seyircisini etkileyen Pangea, sanatın kalbi sayılan Viyana, Londra, Berlin gibi pek çok şehirde yerli oyunlar ve oyuncuların yer almasını sağlayacak.

Tuğrul Tülek yönetmenliğinde prömiyerini UNIQ Hall’de yapacak ve başrollerini Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu, Melisa Doğu’nun paylaştığı ‘Aşk Geçmişim’ oyunu ile Pangea & Kunst Offensive (Sanat Cephesi) işbirliği Ocak ayında Berlin’de başlayacak. Aynı zamanda Nisan ayında ikincisi gerçekleşecek Viyana Türkçe Tiyatro Festivali’ni de Kunst Offensive ortaklığı ile birlikte yürütecek olan Pangea, çatısı altındaki bütün oyunları ve oyuncuları festival kapsamında her yıl Avrupalılarla buluşturmayı sürdürecek.

Avrupa’da oyuncuların buluşma noktası olarak nitelendirilen ve sanatın kolektif yaşam alanlarından biri olarak tanımlanan Kunst Offensive (Sanat Cephesi) ile yerli tiyatroları daha geniş kitlelere ulaştıracak olan Pangea, oyunlarını hem farklı sahnelerde hem de büyük festivallerde tiyatro severlerin beğenisine sunacak.

İşbirliğine yönelik Pangea Genel Müdürü Sonay Yücel: ‘UNIQ Hall çatısı altında bu zamana kadar yürüttüğümüz çalışmaların karşılığını her zaman seyircimizden olabilecek en olumlu şekilde aldık. Sanatın ülkemizde kendine daha fazla yer edinebilmesi ve daha fazla insana ulaşabilmesi için her zaman çok çalıştık ve UNIQ Hall ile büyük işlere imza attık. Çalışmalarımızı bir adım daha öteye taşıyarak artık Avrupa’da da sesimizi duyuracağız. Yerli oyuncularımızın ve oyunlarımızın, ortak bakış açısına sahip olduğumuz Kunst Offensive (Sanat Cephesi) işbirliği ile Avrupa’nın en önemli şehirlerinde sahne almasını sağlayacağız. Ülkemizde icra edilen sanatın hak ettiği değere Avrupa’da da ulaşması için aracı olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.’ dedi.

Kunst Offensive (Sanat Cephesi) Kurucusu ve Sanat Yönetmeni Nazmi Ateş: ‘Sanatın; zamana ve mekâna bağlı olmaktan çıkarılması, bir coğrafyası, dili olmaması gerektiğini savunmaktayım. Sanat bir ruhsa, yapılan afişlere, çıkılan turnelere, kurulan hayallere, bir araya gelen insanlara, söylenen ezgilere, okunan repliklere, yorgunluklara, uykusuzluklara, sahnelere, perdelere, caddelere, sokaklara, her şeye ama her şeye sinmiştir artık. Uzun zamandır yanıt aradığım bir soru vardı. Yurt dışında, nitelikli bir Anadolu kökenli sanat çalışması çıkarılması, kültürler, diller arası bağ kurulması olanaklı mıdır? İyiyi, güzeli, doğruyu arayan güç birlikleri elbette ki olanaklıdır. Pangea ile kurduğumuz ve uzun yıllara yayılması planlanan birliktelik de tam aradığım sorunun karşılığını vermekteydi.’ dedi.

 

    Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
    daha fazla video için
    Günün Kombini

    Sonbahar Ofis Şıklığı

    Sonbahar Ofis Şıklığı
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    KOVA
    BALIK
    Bugün

    Ev hayatında hassasiyet yaratabilecek karşıt fikirlerle karşılaşabilirsiniz. Planlarınızda değişiklikler olabilir.  Sabah saatlerinde hayaller içinde kalmak isteyebilirsiniz.  Gün içinde geçmişle ilgili olaylar gündeme gelebilir. Bu konularda kendinizi rahatlatmaya çalışın. Bundan dolayı akşam saatlerinde kendinizi daha fazla yorulmuş hissedebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde yoğun bir temponuz olabilir. İletişimden kaynaklı çatışmalara dikkat etmelisiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Hayal ettiğinizden farklı olaylarla karşılaşabilirsiniz. İşlerinizde en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Dedikodulara kulak asmamalısınız. Akşam saatlerinde kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sorumlu olduğunuz işlerde hayaller içinde olmamaya özen gösterin. Mücadele ettiğiniz konularda çatışmalı olayların içinde kalmayın. Başarı elde etmek için, yeteneklerinizi kullanmak isteyeceksiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili blokajlar hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde duygusal olarak engellendiğinizi hissedebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kişisel hassasiyetinizin olduğu konular gündeminizi meşgul edebilir. Hayallerinizin peşinden gidip, yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleriniz için mücadele verebilirsiniz. Zirvede kalabilmek için bazı şeylerden ödün vermeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde kendinizi daha duygusal hissedebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Umut ettiğiniz şeylerden dolayı hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlarınıza karşı dikkat etmenizde fayda var. Bazı olayları kabullenme içine girebilirsiniz. Tartışmalara karşı duyarlı olun. Sorumlu olduğunuz işlerinizde gelecek yönünde beklentilere girebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün iş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde en iyisini yapmak için çaba gösterebilirsiniz. Gün içinde fikir çatışmaları olabilir. Arkadaşlarınızla yaptığınız programlar sizi kısmen rahatlatacaktır.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızla ilgili konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Başarı için çok çaba sarf edebilirsiniz. Üstlerinizden destek almak sizi motive edecektir. Sorumlu olduğunuz konuları daha fazla göz önünde tutmak isteyebilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Akşam saatlerinde yorucu koşullar olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde yeni şeyler öğrenmek için çaba gösterebilirsiniz. Akademik konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Yabancılarla ilgili olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Eksik iletişimden kaynaklı problem çıkabilir. Sorumlu olduğunuz konularda sezgileriniz size yol gösterecektir. İşlerinizde gelecek yönünde kararlar almak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bu olaylar kriz yaratabilir. Sinirlerinizi kontrol etmeye çalışmalısınız. Gün içinde sizi uğraştıracak olaylardan uzak durun. Sorumlu olduğunuz konulara vereceğiniz mücadeleler önem kazanabilir. Akşam saatlerinde kendinizi duygusal olarak engellenmiş hissedebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sabah saatlerinde daha fazla sezgilerinizle hareket etme eğiliminde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde çıkabilecek iletişim problemlerine karşı dikkatli olmanızda fayda var. İç dengenizi korumaya çalışın. Akşam saatlerinde daha yorucu koşullar olabilir. Kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün çalışma hayatınızda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Gelecek yönünde hedeflerinizle ilgili üstlerinizle iletişime geçebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte alternatif planlar yapmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Sizi bazı olaylar yorabilir. Fikir ayrılıkları doğabilir. İlerleyen saatlerde kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Uğraştığınız işlerde en iyisini yapmaya çalışacağınız bir gündesiniz. Yaratıcı olduğunuz konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız işlerde ilişkilerinizi kullanmak sizi ileriye taşıyacaktır. Gün içinde birçok konuda alternatif planlar yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi duygusal olarak engellenmiş hissedebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Begüm Kılıç
    Begüm KılıçMühür 50 Milyon Oldu!
    Ebru Demirhan
    Ebru DemirhanUçakla Yolculuk mu!
    Nur Demir
    Nur DemirTolstoy'un Bisikleti
    Op. Dr. Güncel Öztürk
    Op. Dr. Güncel ÖztürkYaşlanmayı Engelleyebilirsiniz
    Bükre İkizer
    Bükre İkizerEl Örgüsünün Sıcacık Dönüşü
    Güney Güneyan
    Güney GüneyanTürkiye Entelijansiyası
    Psikolog&Aile Danışmanı Merve Savaşkan
    Psikolog&Aile Danışmanı Merve SavaşkanÖnce Sen Kendine Sarıl
    Avukat Yaşar Öksüz
    Avukat Yaşar ÖksüzOrtak Hayatın Kurulamaması
    Psikolog&Aile Danışmanı Merve Savaşkan
    Psikolog&Aile Danışmanı Merve SavaşkanKimse Kimsenin Son Şansı Değil
    Op. Dr. İlsun Aka
    Op. Dr. İlsun AkaEstetik Uygulamaların Doğru Ellerde Yapılması
    En Çok İzlenen Videolar
    Omurgayı güçlendiren hareket (Shoulder Bridge)Omurgayı güçlendiren hareket (Shoulder Bridge)
    Daha önce hiç Smear testi yaptırdınız mı?Daha önce hiç Smear testi yaptırdınız mı?
    Spiral nasıl kullanılır? Spiral çeşitleri nelerdir?Spiral nasıl kullanılır? Spiral çeşitleri nelerdir?
    Vajinal akıntı hangi durumlarda enfeksiyon belirtisidir?Vajinal akıntı hangi durumlarda enfeksiyon belirtisidir?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Pangea ve Kunst Offensive’den Avrupa’da sanat atağı

    Pangea ve Kunst Offensive’den Avrupa’da sanat atağı

    İlişkinizin kötüye gitmemesi için 7 öneri

    İlişkinizin kötüye gitmemesi için 7 öneri

    Ev dekorasyonunda sarı renk nasıl kullanılır?

    Ev dekorasyonunda sarı renk nasıl kullanılır?

    Hormonlu gıdalar erkeklerin memesini büyütüyor!

    Hormonlu gıdalar erkeklerin memesini büyütüyor!

    Sıradaki Haber