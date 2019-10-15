Parasal konulara odaklıyız

Bugün ne yapılabilir? Bugün sahip olduğumuz ve değer verdiğimiz şeylere çok daha fazla dikkat edebiliriz. Sanatsal alanda, yaratıcı konularda yapılabilecek çok şey var. İlginç ve orijinal yaklaşımlar dikkat çekebilir. Aşkta da tutkulu durumlar, çekimler dikkat çekiyor. Ancak maddi konularda bizi tam olarak tatmin etmeyen durumlar da var.

Nelerden kaçınmalı? Bugün zevklere ve harcamalara biraz özen gösterelim. Aşkta da kıskançlıklar daha belirgin olabilir. Öğle saatlerine doğru karar vermek pek kolay değil. Başkalarının etkisinde daha çok kalabiliriz. Bugünlerde ortaklaşa konulara, paylaşımlara özellikle daha çok eğilebiliriz. Elimizdekileri daha iyi değerlendirmenin yollarını arayalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Su Psikolojik açıdan hassas bir gündeyiz. Su enerjisi duygusal arınmaya işaret etmekte. Bugün duygularımızı ortaya koymakta daha etkiniz.