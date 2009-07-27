Paris’te eski İstanbul havası

Eski İstanbul kahvehanelerinden esinlenilerek “Jardin des Tuileries” parkında inşa edilen ahşap yapıda son olarak Okay Temiz ve Nedim Nalbantoğlu konseri yapıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren konsere Nedim Nalbantoğlu ile birlikte hiç prova yapmadan çıktıklarını ve buna rağmen mükemmel uyum sağladıklarını belirten Temiz, “Prova yapsaydık hata yapabilirdik. Konseri doğaçlama gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Türkiye Mevsimi” etkinlikleri kapsamında Fransa’da 70’i aşkın kentte 400’ün üzerinde faaliyetle Türkiye tanıtılacak.