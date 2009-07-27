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    HaberlerEtkinlikParis’te eski İstanbul havası
    27.07.2009 - 01:12 | | PARİS AA

    Paris’te eski İstanbul havası

    Fransa’da devam eden “Türkiye Mevsimi” etkinlikleri çerçevesinde, Paris’in meşhur “Jardin des Tuileries” parkında 17 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen “Le Cafe Turc” (Türk Kahvehanesi) adlı organizasyon ile geleneksel ve modern Türk sanatı ve kültürü tanıtılıyor

    Paris’te eski İstanbul havası

    Eski İstanbul kahvehanelerinden esinlenilerek “Jardin des Tuileries” parkında inşa edilen ahşap yapıda son olarak Okay Temiz ve Nedim Nalbantoğlu konseri yapıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren konsere Nedim Nalbantoğlu ile birlikte hiç prova yapmadan çıktıklarını ve buna rağmen mükemmel uyum sağladıklarını belirten Temiz, “Prova yapsaydık hata yapabilirdik. Konseri doğaçlama gerçekleştiriyoruz” dedi.
    “Türkiye Mevsimi” etkinlikleri kapsamında Fransa’da 70’i aşkın kentte 400’ün üzerinde faaliyetle Türkiye tanıtılacak.

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