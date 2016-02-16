ParkFest'in yıldızları açıklandı

NEA ve VERA Müzik organizasyonuyla 15 Mayıs 2016 Pazar günü gerçekleşecek festivalin yıldızları da açıklandı. Amerika'lı rapçi ve söz yazarı, son yılların en sansasyonel isimlerinden Azaelia Banks, İsrailli müzisyen Riff Cohen ve son günlerin favori Fransız şarkıcısı Jain'in sahne alacağı Parkfest, yine çok konuşulacak bir line up ile gelenekselleşme yolunda sağlam bir adım daha atıyor. DJ/Prodüktör Veyasin'in heyecan verici ve büyük ilgi toplayan seti Hey Douglas’ın özel şovunun yanısıra özgün retro pop tarzıyla Gökçe Kılınçer de ilk albümünün takibinde ilk festival deneyimiyle %100 Music Presents: Parkfest’te sahne alıyor olacak.



ŞEHRİN İÇİNDE BİR MÜZİK FESTİVALİNDEN ÇOK DAHA FAZLASI



Güne yayılacak sanat, tasarım, atölye çalışmalarından oluşacak içeriği ve butik dükkanların yer alacağı özel tasarlanan yeme-içme pazarıyla deneyim alanına dönüşerek bir müzik festivalinden çok daha fazlasını sunacak festival, bugüne kadar alışılagelmiş standartların bir adım daha ötesinde olmayı ve kesintisiz eğlenceyi vaad ediyor.



%100 Music Presents: Parkfest’in biletleri tüm Biletix satış noktalarından ve Biletix.com üzerinden satın alınabilir.



AZEALIA BANKS



1991 doğulu Amerika'lı rapçi ve söz yazarı son günlerin en sansasyonel isimlerinden biri olarak ilk kez ülkemize geliyor. 2012 yılında yayınladığı ilk EP'i 1991'deki '212' isimli şarkısı sayesinde tüm dünyanın tanıdığı bir yıldız haline geldi.Uzun yeşil saçları, sıra dışı tarzı ve agresif parçalarıyla hip hop ortamlarında dikkat çeken Harlem’li Azealia Banks, şu sıralar müzik dünyasının en fazla konuştuğu isimlerden biri. Henüz bir hayli kısa sayılabilecek kariyeri boyunca Scissor Sisters, Diplo, M.I.A., Kanye West ve Missy Elliot gibi isimlerle çalışan 21 yaşındaki Azealie, lise eğitimini Liza Minelli, Nicki Minaj ve Al Pacino gibi çarpıcı yetenekleri mezun eden LaGuardia’da almış.



RIFF COHEN



28 yaşında olmasına rağmen olgun, bazen dramatik ve yer yer karanlık bir müzikal dil kullanan İsrailli müzisyen Riff Cohen; yetenek, güzellik, sadelik, tevazu ve neşenin örneği ender bulunan bir kombinasyonu olarak tanımlanabilir.??Tel Aviv Üniversitesi'nde Müzikoloji eğitimi almış olan Cohen’in müzikal etkileşimlerinin genel olarak popüler kültüre dayandığını söyleyemesek de müzikal anlayışında Sudan, Fas, Fransa ve Amerikan müziklerinin popüler altyapısının izleri görülüyor.



Geçtiğimiz yaz Simge'nin 'Miş miş' olarak Türkçe'ye de uyarlayıp büyük hit haline getirdiği 'Dans mon Quartier' ile sevilen Cohen, kendisi için en büyük ilham kaynağı olarak Tunus’un Djerba adasında yaşayan ve okuma-yazma bilmediğini belirttiği büyükannesini gösteriyor.



JAIN

Fransız şarkıcı ve şarkı yazarı Jain, birçok müzik eleştirmenleri tarafından Zaz'ın varisi olarak tanımlanıyor. İlginç video klibi ile dikkat çeken 'Come' isimli şarkısı ile ülkemizde de büyük beğeni kazanan Jain, ilk albümü 'Hope'u geçtiğimiz yıl yayınladı ve şimdiden tüm Avrupa'da popüler olmaya başladı. Çocukluğundan bu yana ailesi ile birlikte Avrupa'yı, Afrika'yı ve hatta Orta Doğu'da bir çok ülkeyi dolaşan Jain'in müziği pop, elektronik ve hatta reggae ve soul müzikten de etkileniyor.



HEY DOUGLAS



Ankaralı rap ikilisi Mode XL üyesi Veyasin, Disco Funk tarzındaki set projesi Hey Douglas ile ülkemizde son yılların en başarılı ve heyecan verici işlerinden birine imzasını atıyor. ‘70lerin soul ve psyhchedelic şarkılarının disco miksleriyle dinleyicilere eşsiz bir müzik keyfi yaşatan Hey Douglas, Parkfest için bizlere özel bir şov gerçekleştirecek.



GÖKÇE KILINÇER



İstanbul ve Londra’ da müzik çalışmalarına yorumcu, besteci, söz yazarı ve gitarist olarak devam eden Gökçe Kılınçer; Gazi Üniversitesi İşletme bölümünde okurken, Londra Metropolitan Üniversitesi'nden kazandığı burs sonrasında kendini Londra’da buldu. Bir çok farklı müzik tınısını barındıran şehrin de etkisi ile profesyonel anlamda müzikle ilgilenmeye başladı. 2012 yılında Roxy Müzik Günleri’ne katılarak, ikincilik ödülü aldı. Müzikal arayışı, onu farklı müzik stillerini keşfetmeye iterek, kendi müzik estetiğini bulmasına yardımcı oldu. Müzik stilini tanımlamak gerekirse, Retro-Pop Gökçe Kılınçer müziğini ifade eder.

