Parkfest'te muhteşem kadro

NEA ve VERA Müzik organizasyonuyla 13 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek festivalin yıldızları açıklandı. Festival bu sene en kalabalık kadrosu ile gerçek bir müzik ziyafeti sunuyor.

İngiliz elektronik müzik dünyasının en popüler gruplarından James Lavelle ve Tim Goldsworthy'den kurulu Unkle'ın headliner olduğu festivalin diğer yıldızları; Koop projesinin yarısı Oscar Simonsson'ın yeni projesi Koop Oscar Orchestra, Monality, Sine Büyüka'nın solo projesi Vilette (live), synthpop tarzının Türkiye'deki öncülerinden Jakuzi, Tel Aviv merkezli yeni indie-pop grubu Lola Marsh, Shaharut Çölü’nde doğan dünyanın birçok yerini keşfe çıkıp doğuyla batı ezgilerini oryantal ve modern enstrümanlar, analog ve dijital seslerle birleştirip kendi özgün tarzlarını yaratan Anna RF, Nihil Piraye ve Radyo Eksen Dj'leri olacak.

Güne yayılacak olan festival, birbirinden farklı tasarımcıların ve butik dükkanların yer alacağı “Pazar” alanının yanısıra,yeme-içme alanları ve bir çok alternatif etkinlikler ile müzik festivalinden çok daha fazlasını sunuyor.Parkfest, bugüne kadar alışılagelmiş standartların bir adım daha ötesinde olmayı ve kesintisiz eğlenceyi vaad ediyor.

Parkfest’in biletleri tüm Biletix'te.