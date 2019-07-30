Patates, neredeyse her yemeğin yanına ve içerisine yakışacak sebzelerden biri. Sizin için patates kavurması tarifini paylaştık. İster özenle hazırladığınız yemeğin yanına alternatif olarak sunun, isterseniz de tek başına bir öğün olarak tüketin. Kolayca yapabileceğiniz ve hızlıca hazırlayabileceğiniz patates kavurması misafirleriniz için de oldukça alternatif olacaktır. Peki, patates kavurması nasıl yapılır? İşte cevabı...

Malzemeler:

-6 adet patates

-1 adet kuru soğan

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 yemek kaşığı salça

-2 avuç doğranmış maydanoz

-1 tatlı kaşığı tuz

-1 çay kaşığı karabiber

Patates kavurması nasıl yapılır?

-Patatesleri güzelce yıkayın ve bir tencereye koyun.

-Üstünü geçecek kadar su ve biraz tuz ilave edip ocağa alın.

-Patatesler haşlanana dek yaklaşık 20 dakika kaynatın. Patatesler haşlandıktan sonra kabuklarını soyun ve küp küp dilimleyin.

-Soğanları ince ince doğrayın ve bir tavaya aldığınız yağın içinde pembeleşinceye dek kavurun.

-Ardından salçayı ekleyin ve birkaç dakika daha kavurduktan sonra, doğradığınız patatesleri ilave edin. Üstüne maydanozları da ekleyin.

-Tuz ve karabiber ilave edin ve yüksek ateşte birkaç dakika daha kavurup altını kapatın.

-Hazırladığınız patates kavurmasını bir servis tabağına alın, ince doğranmış taze soğanlarla süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun.