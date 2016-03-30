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    HaberlerEtkinlik“Patiler İçin Gezdim” fotoğraf sergisi
    30.03.2016 - 17:36 |

    “Patiler İçin Gezdim” fotoğraf sergisi

    Moda Deniz Kulübü, Aslı Aybars’ın karelerinden oluşan “Patiler İçin Gezdim” başlıklı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak. Tüm gelirler sahipsiz hayvanların bakım ve tedavisi için kullanılacak.

    “Patiler İçin Gezdim” fotoğraf sergisi

    Pek çok hayvan sever kişi ve kuruluşu buluşturacak olan ‘Patiler İçin Gezdim’ sergisi, 3 Nisan Pazar günü 16.00-19.00 saatleri arasında düzenlenecek renkli bir kokteyl eşliğinde açılacak. Serginin ziyaretçileri sanatı Aslı Aybars’ın dünyanın farklı bölgelerinde çektiği çarpıcı fotoğrafların keyfini çıkartırken, sahipsiz sokak hayvanlarının daha iyi bir yaşama kavuşmasına da katkıda bulunacak.

    Mekân sponsoru Moda Deniz Kulübü’nde; Hayvan dostu sponsorların sağladığı yüklü mama desteğinin yanı sıra serginin tüm geliri de Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği gözetiminde, bakımevleri ve sokaklarda yaşayan hayvanların tedavisi için kullanılacak.

    Haber spikeri Buket Aydın Baykal’ın sunumuyla açılacak olan serginin devamında Baykal, Moda Deniz Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Taşpınar ve Avukat Ahmet Kemal Şenpolat ile bir söyleşi gerçekleştirecek.

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